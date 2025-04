Duże zmiany w alei Niepodległości. Zwężona jezdnia i wstrzymany ruch tramwajów

Wizualizacja trasy tramwajowej na odcinku od Rakowieckiej do Stegien

Tramwaje nie będą kursowały aleją Niepodległości, Rakowiecką, Boboli i Wołoską. Potrwa to od soboty i do końca majówki, później ruch zostanie częściowo przywrócony. Zmiany czekają także kierowców. Fragment jezdni w rejonie stacji metra Pole Mokotowskie zostanie zamknięty do połowy wakacji. Jazda w stronę Ursynowa będzie możliwa objazdami. Powodem jest budowa nowego odcinka linii tramwajowej.

Kluczowe fakty: Na Mokotowie trwa budowa trasy tramwajowej na Rakowieckiej, umożliwiającej dojazd tramwajem z Sielc, Stegien czy Wilanowa w rejon SGH, stacji metra Pole Mokotowskie i ciągu alei Niepodległości.

W związku z kolejnym etapem prac od soboty, 26 kwietnia, zmieni się organizacja ruchu kołowego i kursowanie komunikacji miejskiej. Kierowców i pasażerów czekają utrudnienia.

Tramwaje nie będą kursowały aleją Niepodległości, Rakowiecką, Boboli i Wołoską. Kursowanie tramwajów linii 14 i 71 zostanie wstrzymane. Zmieni się trasa tramwajów linii 17, 33 i 31. Pasażerowie będą mogli w zamian korzystać z autobusów linii zastępczej Z-1 .

Kierowcy nie będą mogli pojechać aleją Niepodległości w kierunku Ursynowa. W rejonie stacji metra Pole Mokotowskie ruch będzie odbywał się tylko jezdnią w stronę centrum. W przeciwnym kierunku będą nią mogły pojechać tylko wybrane pojazdy.

Zbliża się kolejny etap prac związanych z budową nowego odcinka torowiska na Rakowieckiej, będącego częścią trasy do Wilanowa i połączenia obwodowego między stołecznymi dzielnicami. Za niespełna trzy tygodnie wykonawca ma rozpocząć roboty przy budowie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości.

Już w sobotę, 26 kwietnia, pojawią się pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie inwestycji. Zachodnia jezdnia alei Niepodległości będzie zamknięta na odcinku od ulicy Batorego do Narbutta. Jednocześnie zmieni się układ na jezdni wschodniej. W kierunku centrum będą dostępne dwa pasy ruchu, natomiast trzeci będzie służył do jazdy w przeciwną stronę, ale zostanie zarezerwowany dla autobusów, pojazdów dopuszczonych (DOP) i pojazdów dojeżdżających do posesji położonych wzdłuż alei Niepodległości.

Pozostali kierowcy jadący w stronę Ursynowa, będą musieli korzystać z objazdów. Wytyczono je dwoma trasami: ulicą Batorego do Puławskiej, oraz Batorego do Wołoskiej.

Dodatkowo na odcinku od Biblioteki Narodowej do skrzyżowania ze Stefana Batorego, autobusy komunikacji miejskiej pojadą tymczasowym buspasem.

Zmiany w ruchu u zbiegu alei Niepodległości i Rakowieckiej Źródło: Urząd m.st. Warszawy

"Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do przełomu lipca i sierpnia. Ruch kołowy będzie przekładany między jezdniami alei Niepodległości w miarę postępu robót. Istotne ograniczenia w przepustowości tej ulicy utrzymają się do końca roku" - ostrzegają urzędnicy.

Objazd zamkniętego odcinka alei Niepodległości Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Ruch tramwajowy zostanie w sobotę wstrzymany w alei Niepodległości, na Rakowieckiej, Boboli i Wołoskiej. Powodem jest początek budowy tymczasowego rozjazdu nakładkowego w alei Niepodległości nad stacją metra Pole Mokotowskie. Przy okazji będą także toczyły się prace remontowe rozjazdu na pętli Kielecka i naprawie torowiska tramwajowego na skrzyżowaniach Wołoskiej z Dąbrowskiego i Kulskiego.

"Kursowanie tramwajów linii 14 i 71 zostanie wstrzymane. Zmieni się trasa tramwajów linii 17 - będą dojeżdżały do Miasteczka Wilanów. Trasa od skrzyżowania alei Niepodległości i Nowowiejskiej poprowadzi ulicami Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Jana III Sobieskiego i aleją Rzeczypospolitej" - zapowiada ratusz.

Natomiast składy linii 33 będą skierowane na plac Narutowicza. To oznacza, że z alei Niepodległości skręcą w ulicę Nowowiejską i pojadą Krzywickiego oraz Filtrową. Tramwaje linii 31 będą kursowały przez wszystkie dni tygodnia, a nie tylko w dni powszednie. W godzinach szczytu na przystankach pojawią się częściej niż w obecnym rozkładzie.

Trasa autobusów linii 119 zostanie wydłużona do placu Konstytucji - autobusy pojadą prosto ulicą Puławską, a następnie Waryńskiego. Kursowanie rozpoczną autobusy linii zastępczej Z-1. Ich trasa między Dworcem Centralnym a ulicą Woronicza będzie prowadziła ulicami: al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Batorego, św. A. Boboli, Wołoską.

Tramwaje nie będą kursowały aleją Niepodległości Źródło: Mieszko Bysikiewicz / Tramwaje Warszawskie

Utrudnienia na Wołoskiej i Starościńskiej

W związku z remontem przejazdu przez ulicę Wołoską kierowcy powinni spodziewać się zmian w organizacji ruchu. Będą one obowiązywały od wtorku, 29 kwietnia od godziny 00.15. Na wysokości ulic Kulskiego i Madalińskiego nie będzie możliwy przejazd przez torowisko. Oznacza to, że wyjazd na Wołoską z tych ulic będzie możliwy tylko w prawo. Zamknięte odcinki będzie można ominąć, zawracając przy Żaryna lub Odyńca. W czasie prac autobusy linii 138 i 168 zmienią trasy. Utrudnienia zakończą się w sobotę, 3 maja około godziny 3.30.

Również we wtorek, o godzinie 6.00 tramwajarze zamkną ulicę Starościńską u zbiegu z Rakowiecką. Będzie tam obowiązywał ruch dwukierunkowy. Kierowcy pojadą w obu kierunkach także na ulicy Rejtana - na odcinku od Starościńskiej do Sandomierskiej. Dodatkowo na Rejtana i Starościńskiej staną zakazy parkowania. "Przejazd z Narbutta do Rakowieckiej będzie, tak jak dotychczas, ulicą Wiśniową. Powrót natomiast - ulicą Kazimierzowską. Przebudowa skrzyżowania Starościńskiej i Rakowieckiej potrwa kilka tygodni" - czytamy w komunikacie ratusza.

Przebudowa skrzyżowania Starościńskiej i Rakowieckiej Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Zmiany po majówce

Od poniedziałku, 5 maja, ruch tramwajowy wróci częściowo w al. Niepodległości oraz Wołoską, św. Boboli i Rakowiecką. "Od centrum tramwaje dojadą do stacji metra Pole Mokotowskie, gdzie będą zawracać dzięki rozjazdom nakładkowym. Od strony Służewca ruch będzie zachowany do pętli Kielecka. Tramwaje zawrócą tu nietypowo, bo będą objeżdżać pętlę 'tyłem'. Dzięki temu odcinek bez ruchu tramwajowego został maksymalnie skrócony i zachowana zostanie obsługa wszystkich przystanków" - wyjaśniają urzędnicy.

W tym etapie tramwaje linii 17 będą dojeżdżały swoją stałą trasą z Winnicy do stacji metra Pole Mokotowskie. Z kolei na ulicy Wołoskiej i Rakowieckiej pojawią się tramwaje linii 77, które będą jeździły na trasie PKP Służewiec - Kielecka.

Dodatkowo na tory powrócą składy linii 14, a tramwaje linii 31 będą nadal kursowały we wszystkie dni tygodnia. Pasażerowie wciąż będą mogli korzystać z autobusów zastępczych Z-1, lecz ich trasa będzie krótsza (od stacji metra Pole Mokotowskie do ulicy Woronicza). Ponadto utrzymane zostaną zmienione trasy autobusów 119 i tramwajów 33 oraz zawieszenie linii 71.

Budowa trasy tramwajowej na Rakowieckiej Źródło: Mieszko Bysikiewicz / Tramwaje Warszawskie

Kolejny etap prac - w sierpniu

Kolejnych zmian w ruchu tramwajów pasażerowie powinni spodziewać się dopiero w sierpniu. Wówczas tramwajarze będą prowadzili prace związane z podłączaniem nowej sieci trakcyjnej.

Zajmą się także remontem torowiska na skrzyżowaniu alei Niepodległości i alei Armii Ludowej. Tramwaje nie będą w tym etapie kursowały między Nowowiejską a pętlą Kielecka, a w kolejnych tygodniach - do Woronicza.

"Komunikacja tramwajowa na ciągu aleja Niepodległości, Rakowieckiej, św. Boboli i Wołoskiej zostanie w pełni przywrócona we wrześniu" - zapowiada ratusz.

Nowa trasa tramwajowa na Rakowieckiej

Nowy odcinek torowiska na Rakowieckiej będzie liczył około kilometra. Ratusz przypomina, że rok temu wykonany został węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu Puławskiej i Rakowieckiej. W tym miejscu pozostają jeszcze prace przy podłączeniu sieci trakcyjnej.

Dodatkowo toczy się budowa i wykańczanie torowiska na odcinku od Puławskiej do Sandomierskiej. Z kolei na dalszym odcinku, czyli do alei Niepodległości, trwa przebudowa kolizji. Wykonawca rozpoczął również prace przy docelowym układzie drogowym.

Tramwajarze planują, że nowa trasa tramwajowa zostanie uruchomiona do końca roku.