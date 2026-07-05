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Mokotów

Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim

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Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Ścieżka na moście wymaga remontu
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Rusza remont drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Mostu Siekierkowskiego. Na początek zamknięta zostanie nitka po północnej stronie przeprawy. Zmian w organizacji ruchu muszą także spodziewać się kierowcy.

Most Siekierkowski ma już 24 lata. Od momentu otwarcia przeprawy jej ciągi pieszo-rowerowe przechodziły tylko doraźne naprawy. Są już tak wyeksploatowane, że pomóc może wyłącznie generalny remont. Jak informowaliśmy wiosną w tvnwarszawa.pl, początkowo drogowcy zakładali, że do lata nowa nawierzchnia będzie gotowa. Ich plany pokrzyżowała jednak mroźna zima.

Pierwsze prace ruszą w poniedziałek o poranku. Wykonawca - firma Strabag - ma zająć się drogami pieszo-rowerowymi po obu stronach mostu na odcinku od Wału Zawadowskiego do Wału Miedzeszyńskiego. Drogowcy rozbiorą zniszczoną nawierzchnię, krawężniki i gzymsy. Dodatkowo, remont przejdzie również pas rozdzielający jezdnie.

Prace po północnej stronie mostu

W pierwszym etapie wymieniana będzie nawierzchnia po północnej stronie przeprawy, czyli od strony panoramy centrum Warszawy. Roboty zaczną się tu o godzinie 7.00 i potrwają do końca wakacji.

Podczas remontu piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z przejścia i przejazdu po północnej stronie mostu. Do ich dyspozycji pozostanie otwarty ciąg wzdłuż jezdni w kierunku Wawra. Przy Wale Miedzeszyńskim i Wale Zawadowskim staną znaki informujące o utrudnieniach.

Droga pieszo-rowerowa na Moście Siekierkowskim
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Zmiany dla kierowców

Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami na jezdni w kierunku Mokotowa. Drogowcy zamkną prawy pas ruchu. Dostępne będą tylko pas środkowy i lewy. Na zwężonym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę.

Zmieni się także organizacja ruchu przy wjeździe na most z estakady prowadzącej z Wału Miedzeszyńskiego od strony Gocławia. Kierowcy będą musieli się zatrzymać przed znakiem "Stop". Dodatkowo, jadący Trasą Siekierkowską od Ostrobramskiej, na węźle z Wałem Miedzeszyńskim, będą mieli do dyspozycji jeden pas mniej.

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Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawierowery
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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