Dramatyczna sytuacja Instytutu Psychiatrii. Placówka ratuje się pożyczkami z parabanków

Jak ustalił "Dziennik Gazeta Prawna", Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nie ma pieniędzy na bieżącą działalność. Dlatego, dwa tygodnie, już po raz kolejny placówka zaciągnęła pożyczkę w parabanku. "Bez tych pieniędzy mogło zabraknąć na dostawy leków, jedzenie, energię czy obsługę długów. Zadłużenie wymagalne instytutu, czyli takie, które jest do natychmiastowej spłaty, wynosi ok. 20 mln zł. Całość zobowiązań to 100 mln zł, z czego 60 proc. już teraz jest w parabankach, bowiem banki odmówiły kredytowania" - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Natomiast roczny koszt obsługi takich długów to około 8 mln zł.

MZ: to problem zarządczy poprzednich dyrektorów

"Jednak zdobywanie pieniędzy na ten cel było coraz trudniejsze, do tego nawarstwiły się przeterminowane długi, a bank nie chciał dać kolejnej pożyczki. Dlatego rok później, w lipcu 2022 r., po raz pierwszy zwrócono się do firmy pozabankowej. Na pierwszym miejscu było ratowanie bieżącej działalności. Ministerstwo Zdrowia wiedziało o tej sytuacji" - czytamy dalej w artykule.

Szpital przestał być wiarygodny dla banków

O czym świadczy fakt, że szpital bierze pożyczkę z parabanku? - To świadectwo tego, że dany podmiot nie jest dla banku wiarygodnym kredytobiorcą. Bo na pewno pierwszym krokiem jest pójście po kredyt do banku - to tańsza opcja. A skoro szpital go nie dostał, to znak, że bank nie widzi rokowań na poprawę sytuacji. Uważa, że nie ma gwarancji spłaty. Pożyczka w instytucji finansującej świadczy także o tym, że struktura działalności w danym szpitalu jest zła, a decydenci chcą ją utrzymywać, dosypując pieniędzy do złej organizacji - tłumaczy w rozmowie z "DGP" Rafał Janiszewski właściciel kancelarii doradczej obsługującej podmioty lecznicze.