Remont domków fińskich na Polu Mokotowskim Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Zarząd Zieleni wybrał nową firmę, która ma odbudować dwa domki fińskie na Polu Mokotowskim. Teren w pobliżu Biblioteki Narodowej został wygrodzony metalową siatką, ale nie widać, by za grodzeniem toczyły się jakiekolwiek prace. Urzędników zapytaliśmy, czym zajmuje się wykonawca.

Na początku lutego Zarząd Zieleni wybrał wykonawcę odbudowy domków fińskich na Polu Mokotowskim w pobliżu Biblioteki Narodowej. Jego zadaniem jest dokończenie prac, rozpoczętych w 2022 roku przez inną firmę, z którą zerwano umowę ze względu na niedotrzymanie terminu. Udało się jej jedynie wykonać przyłącza wodnokanalizacyjne, teletechniczne i elektroenergetyczne, co kosztowało niecałe 210 tysięcy złotych.

Urzędnicy podpisali nową umowę z firmą Grupa AMB Budownictwo. Jej wartość to 2 230 704 złotych. Prace powinny ruszyć bezpośrednio po jej zawarciu. Termin na realizację inwestycji to pół roku.

"Prace, których nie widać jeszcze w terenie"

Nasz reporter Klemens Leczkowski był w środę na Polu Mokotowskim. Jak przekazał, teren wokół domków został wygrodzony metalową siatką i oznakowany biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą. Nie ruszyły jednak żadne widoczne prace.

O to, czy wykonawca rozpoczął już jakiekolwiek działania zapytaliśmy Zarząd Zieleni. - Obecnie wykonywane są prace, których nie widać jeszcze w terenie. W pierwszej kolejności wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji technicznej wykonania poszczególnych elementów domków fińskich. Działanie to podlega naszej ocenia i akceptacji przed rozpoczęciem produkcji domków fińskich na warsztacie - wyjaśnia Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni.

Dalej opisuje, że po zakończeniu tego etapu, wykonawca przystąpi do prac w terenie. Będzie miał za zadanie między innymi przeprowadzenie inwentaryzacji i pielęgnacji istniejącej zieleni. - Elementy domków będą składane na miejscu na sam koniec realizacji zadania, czyli jesienią 2025 roku - zapowiada rzeczniczka.

Jak dodaje, wygrodzenie terenu wokół domków zostało wykonane przez Zarząd Zieleni ze względów bezpieczeństwa. - Poprzedni wykonawca przeprowadził już pewne prace przy fundamentach i mimo iż obecnie nikt nie pracuje w terenie, to formalnie jest to wciąż teren budowy - zaznacza.

Tak mają wyglądać odnowione domki fińskie Źródło: urząd miasta

Po domu Kapuścińskiego została jedna ściana

Drewniane domki fińskie zostały podarowane Warszawie w 1945 roku przez Związek Radziecki. Na Polu Mokotowskim ustawiono ich blisko 170, do naszych czasów pozostały dwa. W jednym z nich po wojnie mieszkał wybitny reportażysta i pisarz Ryszard Kapuściński. Po remoncie ma w nim działać centrum reportażu.

Oba obiekty mają być miejscem wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Przypomnijmy, że w maju 2021 roku, Rada Warszawy przekazała dwa miliony złotych na remont. Nadzór nad prowadzeniem inwestycji pełni konserwator zabytków.

Obecnie po domu Ryszarda Kapuścińskiego pozostała jedna ściana podparta deskami oraz spękane fundamenty. Była także druga, jednak nie doczekała konserwacji i runęła. Całość zarasta gęsta roślinność. Po drugim domku pozostał jedynie narożnik, który w pionie podtrzymywały przegniłe i spróchniałe deski.

Pierwotna koncepcja zakładała rozbiórkę i ponowne wykorzystanie części materiałów. - Niestety, po wykonaniu rozbiórki domków fińskich okazało się, że nie nadają się do ponownego wykorzystania - tłumaczyła na początku 2024 roku rzeczniczka Zarządu Zieleni. Podjęto decyzję o zmianie koncepcji i odbudowie całości od podstaw, wraz z nowymi fundamentami. Prace miały zakończyć się w lipcu ubiegłego roku.

W dokumentacji przetargowej czytamy, że domki fińskie będą montowane w technologii modułowej. Łączna powierzchnia zabudowy ma wynieść 160 metrów kwadratowych. Wokół nich wykonawca ułoży nową nawierzchnię mineralną, zajmie się także robotami związanymi z zielenią oraz dostawą i montażem elementów małej architektury (wiata śmietnikowa, betonowy kosz, stojak na rowery).

Tak kilka lat temu wyglądał domek Ryszarda Kapuścińskiego Źródło: Zarząd Zieleni