Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej

Tramwaje na nowej trasie do Wilanowa Źródło: tvnwarszawa.pl

W weekend Tramwaje Warszawskie planują podłączenie sieci trakcyjnej na nowym fragmencie torowiska na Rakowieckiej. Tydzień temu podobne prace toczyły się na krańcu trasy, czyli przy skrzyżowaniu z Puławską. Tym razem będą skoncentrowane w rejonie stacji metra Pole Mokotowskie i Szkoły Głównej Handlowej, czyli na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości. W tym miejscu powstał nowy węzeł rozjazdowy.

"Jeżeli wszystko się uda, nową trasą przejedzie testowo pierwszy tramwaj" - zapowiada w komunikacie Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką Źródło: Tramwaje Warszawskie

Zamkną fragment torowiska

Prace rozpoczną się w sobotę 29 listopada. Związane z nimi utrudnienia potrwają do poniedziałkowego poranka, 1 grudnia. Tramwajarze tłumaczą, że roboty sieciowe nie mogą być prowadzone "pod ruchem", czyli przy włączonym napięciu. Z tego powodu konieczne jest wstrzymanie ruchu tramwajów w alei Niepodległości, Rakowieckiej, Boboli i Wołoskiej. Wyłączony zostanie odcinek trasy od Nowowiejskiej do Woronicza.

Trasy zmienią tramwaje linii 17 i 33, natomiast linia 14 nie będzie w weekend kursowała. "Tramwaje linii 17, kursując standardowo między pętlą Winnica a PKP Służewiec, ominą wyłączony z ruchu odcinek torowiska ulicami Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską i Woronicza. Natomiast tramwaje linii 33 zostaną skierowane na pętlę na placu Narutowicza ulicami Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową" - zapowiada rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Linia Z-1 będzie kursować między Dworcem Centralnym a ulicą Woronicza. Dodatkowo zostanie uruchomiona uzupełniająca linia tramwajowa 71. Składy będą kursowały między Miasteczkiem Wilanów a Metrem Marymont na trasie: Aleja Rzeczypospolitej - Jana III Sobieskiego - Belwederska - Spacerowa - Goworka - Puławska - Marszałkowska - Nowowiejska - Aleja Niepodległości - Chałubińskiego - Aleja Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego.

W poniedziałek, 1 grudnia tramwaje powrócą od pierwszych porannych kursów na podstawowe trasy.

Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką Źródło: Tramwaje Warszawskie

W grudniu otwarcie nowego torowiska

"Nowy odcinek torowiska w ulicy Rakowieckiej zostanie oddany do użytku jeszcze w grudniu" - zapowiada Urbanowicz.

To część trasy do Wilanowa i połączenia obwodowego między stołecznymi dzielnicami. Nowy około kilometrowy odcinek umożliwi dojazd tramwajem z Sielc, Stegien czy Wilanowa w rejon SGH, stacji metra Pole Mokotowskie i ciągu alei Niepodległości.

Tramwaj do Wilanowa Źródło: Tramwaje Warszawskie

Docelowo ma połączyć się z kolejnym odcinkiem, który w rejonie skrzyżowania z ulicą Boboli zostanie wpięty w istniejące torowisko na Rakowieckiej. Ma on przebiegać ulicą Rostafińskich wzdłuż Pola Mokotowskiego. To krótki, lecz kluczowy fragment, dzięki któremu trasa do Wilanowa będzie mogła połączyć się z Ochotą oraz Wolą. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że prezydent Rafał Trzaskowski zapewnił o zamiarze realizacji tej części inwestycji. Sprzeciwiają się jej mieszkańcy pobliskich osiedli.

Trasa wzdłuż Pola Mokotowskiego Źródło: Tramwaje Warszawskie

