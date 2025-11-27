Logo TVN Warszawa
Warszawa
Mokotów

Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej

Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Tramwaje na nowej trasie do Wilanowa
Źródło: tvnwarszawa.pl
Nowy odcinek torowiska na Rakowieckiej jeszcze przed końcem roku zostanie oddany do użytku. W weekend tramwajarze zajmą się podłączeniem sieci trakcyjnej, co będzie wiązało się ze zmianami w kursowaniu tramwajów. Ruch w alei Niepodległości, Rakowieckiej, Boboli i Wołoskiej zostanie wstrzymany.

W weekend Tramwaje Warszawskie planują podłączenie sieci trakcyjnej na nowym fragmencie torowiska na Rakowieckiej. Tydzień temu podobne prace toczyły się na krańcu trasy, czyli przy skrzyżowaniu z Puławską. Tym razem będą skoncentrowane w rejonie stacji metra Pole Mokotowskie i Szkoły Głównej Handlowej, czyli na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości. W tym miejscu powstał nowy węzeł rozjazdowy.

"Jeżeli wszystko się uda, nową trasą przejedzie testowo pierwszy tramwaj" - zapowiada w komunikacie Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Zamkną fragment torowiska

Prace rozpoczną się w sobotę 29 listopada. Związane z nimi utrudnienia potrwają do poniedziałkowego poranka, 1 grudnia. Tramwajarze tłumaczą, że roboty sieciowe nie mogą być prowadzone "pod ruchem", czyli przy włączonym napięciu. Z tego powodu konieczne jest wstrzymanie ruchu tramwajów w alei Niepodległości, Rakowieckiej, Boboli i Wołoskiej. Wyłączony zostanie odcinek trasy od Nowowiejskiej do Woronicza.

Trasy zmienią tramwaje linii 17 i 33, natomiast linia 14 nie będzie w weekend kursowała. "Tramwaje linii 17, kursując standardowo między pętlą Winnica a PKP Służewiec, ominą wyłączony z ruchu odcinek torowiska ulicami Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską i Woronicza. Natomiast tramwaje linii 33 zostaną skierowane na pętlę na placu Narutowicza ulicami Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową" - zapowiada rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Linia Z-1 będzie kursować między Dworcem Centralnym a ulicą Woronicza. Dodatkowo zostanie uruchomiona uzupełniająca linia tramwajowa 71. Składy będą kursowały między Miasteczkiem Wilanów a Metrem Marymont na trasie: Aleja Rzeczypospolitej - Jana III Sobieskiego - Belwederska - Spacerowa - Goworka - Puławska - Marszałkowska - Nowowiejska - Aleja Niepodległości - Chałubińskiego - Aleja Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego.

W poniedziałek, 1 grudnia tramwaje powrócą od pierwszych porannych kursów na podstawowe trasy.

Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Źródło: Tramwaje Warszawskie

W grudniu otwarcie nowego torowiska

"Nowy odcinek torowiska w ulicy Rakowieckiej zostanie oddany do użytku jeszcze w grudniu" - zapowiada Urbanowicz.

To część trasy do Wilanowa i połączenia obwodowego między stołecznymi dzielnicami. Nowy około kilometrowy odcinek umożliwi dojazd tramwajem z Sielc, Stegien czy Wilanowa w rejon SGH, stacji metra Pole Mokotowskie i ciągu alei Niepodległości.

Tramwaj do Wilanowa
Tramwaj do Wilanowa
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Docelowo ma połączyć się z kolejnym odcinkiem, który w rejonie skrzyżowania z ulicą Boboli zostanie wpięty w istniejące torowisko na Rakowieckiej. Ma on przebiegać ulicą Rostafińskich wzdłuż Pola Mokotowskiego. To krótki, lecz kluczowy fragment, dzięki któremu trasa do Wilanowa będzie mogła połączyć się z Ochotą oraz Wolą. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że prezydent Rafał Trzaskowski zapewnił o zamiarze realizacji tej części inwestycji. Sprzeciwiają się jej mieszkańcy pobliskich osiedli.

Trasa wzdłuż Pola Mokotowskiego
Trasa wzdłuż Pola Mokotowskiego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

TAGI:
Remonty i utrudnienia w WarszawieKomunikacja Miejska
