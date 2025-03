Pytania o przyszłość centrum handlowego. Właściciel odpowiada

Sadyba Best Mall zostaje Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Na grupach mieszkańców i lokalnych stronach krąży plotka o likwidacji Sadyba Best Mall. W miejscu centrum handlowego miałyby powstać mieszkania. Postanowiliśmy sprawdzić, ile w tym prawdy.

Trudno stwierdzić, jakie jest źródło plotek. Może nim być fakt, że na działce obok, gdzie długo działał bazar, wybudowano duży budynek mieszkalny. W ostatnich latach (przełomem była pandemia) deweloperka mieszkaniowa stała się pewniejszym biznesem niż centra handlowe czy biurowce. Najlepszym przykładem jest Służewiec, gdzie budynki biurowe są wyburzane pod mieszkania. Dociekliwi zwracali też uwagę, że w Krajowym Rejestrze Sądowym, który gromadzi dane dotyczące przedsiębiorców, do ubiegłego roku była wpisana spółka Sadyba Best Mall z adnotacją "w likwidacji".

Poszukiwania odpowiedzi zaczęliśmy w stołecznym ratuszu. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego musiałoby wiedzieć o takiej inwestycji. - Nie mam wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Aktualnie nie jest procedowane takie postępowanie - przekazała nam Marcelina Bogdanowicz z biura prasowego urzędu miasta.

Centrum pozostaje "w obecnym formacie"

O komentarz poprosiliśmy właściciela. "Informujemy, że Sadyba Best Mall działa bez zmian - nie planujemy sprzedaży galerii ani zakończenia działalności obiektu. Centrum nadal będzie funkcjonować w obecnym formacie, a warunki umowy dzierżawy pozostają poufną kwestią między stronami. Spółka KLP Investment nie ma w planach alternatywnych scenariuszy poza dalszą modernizacją i opcjonalną, niewielką rozbudową centrum handlowego, o ile pozwolą na to sprzyjające okoliczności formalno-prawne" - odpisało biuro prasowe Klépierre, filii francuskiej sieci, która ma centra handlowe w Europie. W Polsce, poza Sadybą Best Mall, zarządzają podobnymi obiektami w Lublinie, Poznaniu, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej.

Natomiast firma nie jest właścicielem działki, na której prowadzi działalność. Dzierżawi ją od miasta, a umowa kończy się w przyszłym roku. Dlatego wnioskuje do ratusza o jej przedłużenie. Jak mówiła stołecznej "Gazecie Wyborczej" rzeczniczka ratusza Marzena Gawkowska, nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. - Na wydzierżawienie gruntu bez przetargu na okres powyżej trzech lat dotychczasowemu użytkownikowi musi się zgodzić Rada Warszawy - wyjaśniała "Wyborczej" Gawkowska.

"Sadyba Best Mall funkcjonuje bez zmian"

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie wspomnianej spółki "w likwidacji". Sytuacja wygląda na zaszłość historyczną, dziś centrum zarządza kto inny. Gdy dopytujemy o szczegóły, dostajemy krótką odpowiedź: "Zarządzanie centrum handlowym pozostaje w rękach spółki KLP Investment, a Sadyba Best Mall funkcjonuje bez zmian".

