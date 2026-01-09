Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"

Prezydent Warszawy o śmierci ciężarnej pacjentki Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Kobieta w ciąży zgłosiła się do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego na rutynowy zabieg. W trakcie jego przeprowadzania stan pacjentki uległ nagłemu pogorszeniu.

Nieprzytomną przewieziono do innej placówki, gdzie po kilku dniach zmarła.

Według pracownika szpitala, użyta w trakcie zabiegu maska tlenowa mogła dostarczyć jej inny gaz.

Potwierdził to również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w reakcji na tę sytuację zlecił kontrole instalacji gazowych we wszystkich miejskich szpitalach.

Sprawę opisała jako pierwsza "Gazeta Wyborcza".

Do zdarzenia doszło na początku grudnia w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Mokotowska placówka jest jedną z najnowocześniejszych w stolicy. Od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych i najchętniej wybieranych przez kobiety oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Rutynowy zabieg i nagłe pogorszenie stanu zdrowia

Ciężarna zgłosiła się do placówki na rutynowy zabieg. Jak ustaliliśmy, była ona pierwszą osobą, która trafiła na salę operacyjną po jej niedawnym remoncie. - W ramach standardowych procedur pacjentce podano maskę z tlenem. Gdy zauważono, że jej saturacja zaczyna spadać, zwiększono przepływ tlenu. Saturacja jednak nadal spadała - usłyszał nasz reporter Artur Węgrzynowicz od jednego z pracowników szpitala.

Medycy mieli początkowo przypuszczać, że powodem nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentki podczas zabiegu są powikłania z nim związane.

- W końcu zdjęto maskę tlenową i zaczęto wentylować pacjentkę ręcznie przy użycia worka samorozprężalnego - dodaje nasz reporter.

Jej stan nie uległ jednak poprawie. Głęboko nieprzytomną kobietę przewieziono do innej placówki - oddalonego o półtora kilometra Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przy Wołoskiej. Zmarła tuż przed świętami.

Problem z instalacją tlenową

Na salach operacyjnych stosuje się różne gazy medyczne. Oprócz tlenu są to między innymi podtlenek azotu, dwutlenek węgla czy azot. Według "Gazety Wyborczej", która jako pierwsza opisała w piątek sprawę, ciężarnej podano podczas zabiegu inny gaz niż tlen.

Taką informację przekazał nam także anonimowo jeden z pracowników szpitala przy Madalińskiego.

- Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie podczas remontu błędnie podłączono i opisano instalację gazową. Choć podczas prawidłowo przeprowadzonego testu, aparatura medyczna powinna wykryć, że w instalacji jest przepływ innego gazu - dowiedział się Artur Węgrzynowicz.

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Źródło: Pawel Wodzynski/East News

Śledztwo prokuratury

Sprawę bada mokotowska prokuratura. - Wszczęte zostało dochodzenie w oparciu o zawiadomienie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego - przekazał nam prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jest prowadzone w kierunku artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

- Szerszych informacji w tej sprawie nie udzielamy z uwagi na dobro rodziny pokrzywdzonej - zastrzegł Skiba.

Ratusz zapowiada kontrole

Szpital jest miejską placówką. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się w piątek do sprawy.

- Wszyscy jesteśmy poruszeni tą tragedią. Olbrzymie kondolencje dla rodziny - powiedział podczas konferencji prasowej.

- Zarządziłem natychmiast kontrolę wszystkich urządzeń, które dostarczają gaz medyczny we wszystkich warszawskich szpitalach. To była pomyłka dotycząca gazu medycznego, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Kontrole i audyty zostaną przeprowadzone, bo musimy natychmiast wyciągać z tragicznych zdarzeń wnioski - poinformował prezydent.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy Biuro Prasowe Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny oraz rzecznika prasowego Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Czekamy na odpowiedź.

