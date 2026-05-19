Mokotów Chciała sprzedać groty strzał i ozdoby. Odwiedzili ją policjanci Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Znaleziska skonfiskowane przez policję Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa II

Sprawę rozpoczęło zgłoszenie przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa o ogłoszeniach internetowych dotyczących sprzedaży przedmiotów mogących stanowić zabytki archeologiczne.

"Analiza zamieszczonych ofert wskazywała, że przedmioty mogły pochodzić z nielegalnych poszukiwań lub zostać pozyskane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego" - zaznaczyła asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Groty strzał i ozdoby do stroju

Policjanci ustalili dane osoby powiązanej z kontem użytkownika publikującego ogłoszenia i pojawili się w mieszkaniu na warszawskiej Pradze Południe, gdzie przeprowadzili przeszukanie.

"Na miejscu zabezpieczyli 11 grotów strzał wykonanych z metalu oraz trzy metalowe przedmioty przypominające elementy ozdób stroju. Z wyjaśnień kobiety wynikało, że przedmioty otrzymała od swojego byłego partnera z Ukrainy, które następnie miała sprzedać" - poinformowała Haberska.

Funkcjonariusze skonfiskowali też sprzęt elektroniczny, mogący mieć związek ze sprawą.

Usłyszała zarzut

34-letnia obywatelka Ukrainy została zatrzymana i doprowadzona do komendy przy ulicy Malczewskiego.

Kobieta usłyszała zarzut dotyczący wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zabytków archeologicznych z naruszeniem obowiązujących przepisów, tj. o czyn z art. 108a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za zarzucane przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Kobieta została zatrzymana Źródło zdjęcia: KRP Warszawa II

