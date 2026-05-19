Chciała sprzedać groty strzał i ozdoby. Odwiedzili ją policjanci
Sprawę rozpoczęło zgłoszenie przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa o ogłoszeniach internetowych dotyczących sprzedaży przedmiotów mogących stanowić zabytki archeologiczne.
"Analiza zamieszczonych ofert wskazywała, że przedmioty mogły pochodzić z nielegalnych poszukiwań lub zostać pozyskane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego" - zaznaczyła asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Groty strzał i ozdoby do stroju
Policjanci ustalili dane osoby powiązanej z kontem użytkownika publikującego ogłoszenia i pojawili się w mieszkaniu na warszawskiej Pradze Południe, gdzie przeprowadzili przeszukanie.
"Na miejscu zabezpieczyli 11 grotów strzał wykonanych z metalu oraz trzy metalowe przedmioty przypominające elementy ozdób stroju. Z wyjaśnień kobiety wynikało, że przedmioty otrzymała od swojego byłego partnera z Ukrainy, które następnie miała sprzedać" - poinformowała Haberska.
Funkcjonariusze skonfiskowali też sprzęt elektroniczny, mogący mieć związek ze sprawą.
Usłyszała zarzut
34-letnia obywatelka Ukrainy została zatrzymana i doprowadzona do komendy przy ulicy Malczewskiego.
Kobieta usłyszała zarzut dotyczący wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zabytków archeologicznych z naruszeniem obowiązujących przepisów, tj. o czyn z art. 108a ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za zarzucane przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
