Mokotów

Chciał się zameldować, zostanie deportowany

Mężczyzna został zatrzymany
W sieci kwitnie handel „kolekcjonerskimi” dowodami osobistymi (materiał archiwalny)
Źródło: Katarzyna Sosulska | Fakty Online
Wizyta w urzędzie przysporzyła kłopotów 38-letniemu obywatelowi Turcji. Chciał się zameldować, ale miał podrobiony dokument. Okazało się też, że jest poszukiwany, a w Polsce przebywa nielegalnie.

Do urzędu przyszedł obywatel Turcji, chcąc dopełnić formalności meldunkowych. Pracownicy, weryfikując dokumenty niezbędne do zameldowania, nabrali podejrzeń co do ich autentyczności.

"W trakcie sprawdzania okazało się, że przedstawiony przez mężczyznę turecki paszport jest nieważny. Wówczas 38-latek oświadczył, że posiada drugie obywatelstwo i przedstawił dokument białoruski. Analiza wykazała, że w porównaniu do tureckiego dokumentu nie zgadzało się kilka istotnych szczegółów" - opisała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy rejonowej Policji Warszawa II.

Policjanci z Mokotowa zatrzymali 38-latka. "Mężczyzna przyznał się do posłużenia się fałszywym dokumentem" - dodała Haberska.

Był to już kolejny przypadek próby wykorzystania podrobionego dokumentu podczas procedury zameldowania.

Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty

Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty

Chciała się zameldować. Okazało się, że jej PESEL nie istnieje

Chciała się zameldować. Okazało się, że jej PESEL nie istnieje

Żoliborz
Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa II

Mężczyzna usłyszał zarzut, związany z posługiwaniem się podrobionym dokumentem . Zgodnie z kodeksem za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czeka go deportacja

To jednak nie był koniec problemów 38-latka.

"Ustalono, że zatrzymany jest osobą poszukiwaną i przebywa na terytorium Polski nielegalnie" - poinformowała Haberska.

W związku z tym wszczęto procedurę dotyczącą jego deportacji.

Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
Białołęka
pc

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa II

Czytaj także:
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka "stała się balastem", umierała w cierpieniu. Matka skazana
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu (zdjęcie ilustracyjne)
Kontrolerzy pojawią się w schroniskach dla zwierząt
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety znaleźli w zaspie
Policjant zauważył mężczyznę leżącego na poboczu
Przy drodze leżał zamarzający mężczyzna
Wypadek w Marysinie Wawerskim
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków
Ulice
Zabytkowy Spichlerz w Nowym Dworze Mazowieckim
Był zamkiem w "Panu Tadeuszu". Nikt nie chciał go kupić
Artur Węgrzynowicz
Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Zignorowała znak "stop", akurat nadjeżdżał pociąg
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza. Musieli go odkuwać
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Auto wpadło na chodnik
Mokotów
Akcja służb w Ładzyniu
Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
Wola
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
Wypadł z drogi, przejechał kilkadziesiąt metrów i uderzył w drzewo
W warszawskim zoo przyszedł na świat kanczyl jawajski
Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi
Praga Północ
Sprawdzenie pirotechniczne na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Kilkaset osób ewakuowano z Lotniska Chopina
Włochy
Policyjny radiowóz zimą
Zaginiony 12-latek odnaleziony
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz" w gwarze warszawskiej
Dariusz Gałązka
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem
W ubiegłym roku wpłynęło prawie 700 tysięcy zgłoszeń do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115
Prawie 700 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców stolicy
Wola
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki"
Komunikacja
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Napadli i ranili 16-latka. Policjanci zatrzymali 14-latka
Targówek
Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze
Śródmieście
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym. "Poczułam okropny smród"
Katarzyna Kędra
Sala KRS
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów
Mokotów
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
Praga Południe
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
Śródmieście
Ferie zimowe
Bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też miejsc dla sanek
Ochota
Kaczki w parku w Konstancie-Jeziornie
"Zimą pamiętajmy o ptakach"
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka

