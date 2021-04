"Dni centrum handlowego wydają się policzone"

Ghelamco nie komentuje doniesień prasowych

Skąd takie wieści? Punktem wyjścia jest coroczne sprawozdanie belgijskiego dewelopera. Wynika z niego, że w listopadzie Ghelamco zainwestowało w spółkę Abisal, która z kolei nabyła prawa do działki w Warszawie o wartości szacowanej na ponad 22 miliony euro. Jak wynika z informacji PI, część gruntu ma zostać sprzedana, na pozostałej planowany jest obiekt o funkcji biurowo-handlowej.

Redakcja e-tygodnika podaje dalej, że spółka Abisal nabyła udziały w Headland Holdings Polska, do której z kolei należy ponad 7 procent akcji Land SA, czyli właściciela znanego centrum handlowego na Mokotowie. Stąd wniosek o planowanych zmianach przy Wałbrzyskiej.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, co czeka obiekt, który od drugiej połowy lat 90. jest charakterystycznym punktem Mokotowa. Wita klientów wielkim czerwonym logo z nazwą od strony Wałbrzyskiej, przyciąga lokalnych mieszkańców, a do tego wyróżnia dobrą lokalizacją - znajduje się tuż przy wyjściu ze stacji metra.

Kiedyś "znamiona luksusowości", dziś nieco zapomniane

Lokalny aktywista i architekt Mikołaj Kołacz z organizacji Zabytki Mokotowa, która zajmuje się dziedzictwem dzielnicy podkreśla przede wszystkim swojskość CH Land. - To nie jest wysublimowana architektura, ale prawidłowa. Oceniłbym na 3+, jeżeli chodzi o jej wartość. Skala tego miejsca jest dobra – nie trzeba organizować wyjazdu na kilka godzin, żeby się tu dostać. Jak mówi mój kolega, który mieszkał w okolicy centrum handlowego Land, lokalni mieszkańcy bardzo lubią to miejsce, to taki punkt odniesienia dla nich – mówi Kołacz.