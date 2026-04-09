Mokotów Uderzenie w twarz i groźby śmierci. Tłumaczył: mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam

Brutalny atak na kobietę na Mokotowie Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Do zdarzenia doszło w połowie lutego na jednej z ulic Mokotowa. Niczego niepodejrzewająca kobieta, idąc ulicą Melomanów, nie zauważyła, że jest obserwowana.

Najpierw popchnął, potem uderzył pięścią w twarz

"W pewnym momencie, gdy zatrzymała się na chodniku, sprawca zaatakował. Najpierw ją popchnął, a następnie uderzył pięścią w twarz, żądając pieniędzy i grożąc śmiercią. W wyniku tego zdarzenia zabrał pokrzywdzonej gotówkę w kwocie 2 500 złotych" - podała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Sprawą zajęli się policjanci z mokotowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, którzy ustalili tożsamość podejrzewanego o atak. Trop doprowadził policjantów do jednego z adresów na Pradze-Południe, gdzie 34-latek został zatrzymany.

"W trakcie rozpytania mężczyzna stwierdził jedynie: 'w sumie mogłem to zrobić, ale nie pamiętam niczego'. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli odzież, którą miał na sobie w dniu zdarzenia" - dodała policjantka.

Zatrzymany usłyszał zarzut rozboju, działając w warunkach recydywy. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie tymczasowym. Teraz grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.