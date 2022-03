Bójka pomiędzy pasażerem i motorniczym. Obaj trafili do szpitala

Na wysokości Parku Dreszera, w tramwaju doszło do bójki między pasażerem a motorniczym. Obaj zostali zabrani do szpitala.

Jak przekazała Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło o godzinie 14.45. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że na ulicy Puławskiej doszło do szarpaniny pomiędzy motorniczym tramwaju linii numer 10 i pasażerem. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Policja prowadzi jeszcze czynności wyjaśniające na miejscu - podała policjantka.