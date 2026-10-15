Mokotów Furia kierowcy na skrzyżowaniu. Szuka go policja Alicja Glinianowicz |

Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Skorpion/Kontakt24

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24, czytelnik przesłał nam nagranie pokazujące atak jednego z kierowców na starszych ludzi.

Na nagraniu widać stojące tuż przed skrzyżowaniem samochody. W pewnym momencie z Porsche wychodzi kierujący i podbiega do okna auta znajdującego się przed nim na pasie obok. Mężczyzna nerwowo otwiera drzwi, po chwili z pojazdu wysiada starsze małżeństwo. Kierujący Porsche uderza kobietę, szarpie i popycha parę. Wymierza kobiecie m.in. cios otwartą ręką w głowę.

Dochodzi do szamotaniny. Kolejne momenty pokazują szarpanie i bójkę. Na koniec kierujący Porsche wsiada do auta, małżeństwo stara się zatrzymać samochód - bezskutecznie.

Bójka kierowców na skrzyżowaniu Źródło: Kontakt24

"Był agresywny, kierował groźby. Zobaczyłem kaburę z pistoletem i nóż"

Świadek całego zdarzenia opisał nam napaść kierowcy Porsche na ludzi z pojazdu obok. - Bardzo ich bił. Nawet kobieta była wiele razy uderzona. Zrozumiałem, że to nie przelewki i postanowiłem pomóc - przekazał. - Gdy podszedłem blisko napastnika, słyszałem, że cała sytuacja zaczęła się od chęci zmiany pasa przez tego kierowcę. Najwidoczniej przeszkadzał mu samochód poszkodowanych. Napastnik był bardzo agresywny, kierował groźby w stronę pasażerów. W trakcie całego zdarzenia otworzył drzwi swojego samochodu. Wtedy zobaczyłem kaburę z pistoletem i nóż. Na szczęście ostatecznie ich nie użył. Próbowałem zatrzymać mężczyznę przed odjechaniem z miejsca przed przyjazdem policji, ale nie udało się. Potrącił mnie autem i uciekł. Gdybym nie odskoczył, to raczej by mnie przejechał - relacjonował internauta. Dodał, że na miejsce zdarzenia ostatecznie przyjechała policja i pogotowie ratunkowe. Nasz rozmówca twierdzi, że napastnik mówił płynną polszczyzną.

Policja szuka kierującego

O sprawę zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji, która potwierdziła, że zdarzenie miało miejsce w czwartek o godzinie 10.40 na skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej z aleją Witosa na Mokotowie.

- Podróżujące Toyotą małżeństwo zauważyło Porsche wykonujące niebezpieczne manewry i jadące "od lewej do prawej". Kierowca Toyoty chciał zwrócić uwagę mężczyźnie, wtedy ten wysiadł z pojazdu i kilkukrotnie uderzył starszą kobietę - opisał podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. - Kobieta została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego - dodał.

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Kierujący Porsche po zdarzeniu uciekł z miejsca, szuka go policja.