Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Bobry zbudowały tamę w Potoku Służewieckim

Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę w Potoku Służewieckim, spiętrzając tam wodę. To nie pierwsza ich obecność w tym miejscu, konstrukcje budują w potoku regularnie. Można je spotkać także podczas spacerów nad Wisłą.

Bobrzą tamę w Potoku Służewieckim zauważył Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Znajduje się ona przy Dolinie Służewieckiej, naprzeciwko skrzyżowania z aleją Jana Rodowicza "Anody".

Obecność bobrów widać na pierwszy rzut oka. Świadczą o tym pogryzione drzewa. - Na Potoku Służewieckim bobry zbudowały tamę, przez co spiętrzyły wodę na wysokość około 1,5 metra. Dzięki temu w tej części kanału wody jest znaczenie więcej. Częściowo przelewa się przez tamę, więc wciąż płynie - opisał reporter. Jak dodał, część drzew jest zabezpieczonych siatkami, żeby bobry nie mogły ich podgryzać.

Za sprawą zbudowanej przez bobry tamy, woda rozlała się na alejkę spacerową. Dosięgła niektórych ławeczek, stojących wzdłuż potoku.

Bobry zbudowały tamę w Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Pojawiają się regularnie

Terenem opiekują się Wody Polskie. - Tama powstała pod koniec września. Wody Polskie monitorują sytuację. W takich przypadkach podejmujemy odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zapewnić bezpieczeństwo i maksymalnie uchronić mieszkańców przed ryzykiem zalania czy ryzykiem podtopienia - wyjaśnił Filip Szatanik, rzecznik prasowy Wód Polskich. I przekazał, że bobry regularnie stawiają tamy w potoku. 

Jak podkreślił, Wody Polskie w żadnym wypadku nie walczą z bobrami. Interweniują tylko tam, gdzie działalność bobrów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Woda rozlała się na alejkę spacerową
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Bobry z Wisły

Bobry w Warszawie można spotkać podczas spacerów nad Wisłą.

- W porcie Czerniakowskim, jego użytkownicy, czyli wioślarze i kajakarze nadają bobrom imiona. Jest Teodor, jest Wacław. Bobrów jest sporo, bo rzeka temu sprzyja - powiedział Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły. - Ich obecność to dobry znak, bo to oznacza, że rzeka jest czysta - dodał.

Pomagają zatrzymać wodę w terenie

Bobry są największymi gryzoniami w Europie. Mogą pod wodą przebywać przez 15 minut. Ich oczy chroni dodatkowa powieka, uszy i nos zatyka fałda skórna, a otwór gębowy zamyka szczelnie rozdwojona górna warga. 

Budowane przez te zwierzęta tamy zatrzymują wodę w strumieniach i małych rzekach, tworząc płytkie, rozlewające się na boki stawy. Takie zbiorniki pomagają zatrzymać wodę w terenie, przez co zwiększają jej zasoby, poprawiają jakość dzięki naturalnej filtracji, sprzyjają bioróżnorodności oraz tworzą wilgotne strefy, które mogą ograniczać rozprzestrzenianie się pożarów.

W Polsce bobry podlegają częściowej ochronie gatunkowej. Oznacza to, że zabronione jest zabijanie, okaleczanie i chwytanie tych zwierząt. Nie można także ich niepokoić oraz niszczyć tam i żeremi bez zezwolenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w Wiśle przy bulwarach. "Rzeka im sprzyja"
Śródmieście
nora
Głęboka na pół metra nora bobra tuż przy Radzymińskiej. Istniało ryzyko zapadnięcia się jezdni
Najnowsze
Bobry europejskie
"Naturalni inżynierowie ekosystemów" do odstrzału. Kto i dlaczego chce strzelać do bobrów?
TVN24

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta w mieścieWodarzeka
Czytaj także:
Wyremontowany przystanek Ursus Północny
Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy
Ursus
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Awaria rozjazdów, opóźnione pociągi
Praga Północ
Przemoc domowa
21-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami
Okolice
Blokada zakładana przez strażników miejskich
Sam zdjął blokadę z koła, grozi mu surowa kara
Śródmieście
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki. Usłyszał zarzut i trafił do aresztu
Białołęka
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Ze szpitala znikały leki. Jest śledztwo
Okolice
Fotoradar wrócił na Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca na swoje miejsce
Ursus
32-latek został zatrzymany
Nie chciał iść do więzienia, zatrudnił się na budowie
Praga Północ
Kolejka do piekarni przy Rembielińskiej
Długie kolejki po chleb. "Jak za komuny"
Białołęka
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai zostanie przesłuchany
Okolice
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
Praga Południe
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłowili z Wisły ciało mężczyzny. To zaginiony 43-latek
Ochota
Kolej dużych prędkości do CPK
Planują szybkie pociągi przez Mazowsze. Wybrali wariant trasy
Okolice
38-latek został aresztowany
Uszkodził radiowóz i kilka samochodów, zaatakował policjanta
Okolice
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Podróż do paczkomatu skończył w rowie
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał, rozbił się na drzewie. Znaleźli go przy stole z amfetaminą
Okolice
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Kopalnia kryptowalut w gmachu NSA. Milionowe straty i zagraniczny ślad
Artur Węgrzynowicz
Bliżej do budowy kolejnych odcinków S19 w województwie mazowieckim
Powstaną dwa odcinki trasy S19
Okolice
Próbowali włamać się do zabytkowego budynku
Otrzepywali się z pyłu przy wyrwanej kracie i wybitej w ścianie dziurze
Praga Południe
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie pociągów, są poszkodowani
Śródmieście
Zderzenie tramwaju z teslą
Zderzenie tramwaju z autem osobowym
Wola
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
Wola
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku
Praga Północ
paczka, przesyłka
Spieszył się, by wysłać paczki. Straci auto
Okolice
Sąd Najwyższy oddalił kasację (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za molestowanie ośmiolatka, kasacja oddalona
Okolice
Auto zatopione w rzece w powiecie pułtuskim
Wydobyli samochód z dna rzeki
Okolice
19-latkowi grozi dożywocie
Włożyła noworodka do kosza na śmieci, chłopiec nie przeżył. Matka oskarżona
Okolice
Rondo Żaba w Warszawie
Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?
Targówek
Poszukiwany przez Interpol wpadł na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Cudzoziemka poszukiwana czerwoną notą zatrzymana na Okęciu
Włochy
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki