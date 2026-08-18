"Deweloper wchodzi nam do mieszkania". Gdzie przebiega granica dogęszczania zabudowy

Działka na skrzyżowaniu Alei Wilanowskiej i ulicy Pohoskiego

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Działka na skrzyżowaniu ulicy Pohoskiego i Alei Wilanowskiej na Mokotowie ma trójkątny kształt i w najwęższym miejscu mierzy zaledwie trzy metry szerokości.

W tym miejscu deweloper Proland chce wcisnąć budynek mieszkalny o zmiennej wysokości - od trzech do 11 pięter. Od sąsiedniego bloku dzielić go będzie około 10 metrów. Dlatego przyjmie piramidalny kształt, by poziom nasłonecznienia dla pobliskich budynków mieścił się w normach. Powstanie 37 mieszkań i 42 miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej.

"Deweloper wchodzi nam do mieszkania"

Działkę już wygrodzono i rozpoczęto pierwsze prace. Sąsiedzi boją się stracą widok za oknem i zostaną narażeni na codzienne hałasy dobiegające z placu budowy.