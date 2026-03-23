Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich

Potok Służewiecki (Warszawa) Źródło: Mariusz/ Kontakt24

20 marca strażnicy miejscy Referatu Szkolnego II Oddziału Terenowego sprawdzali między innymi miejsca, w którym mogą przebywać uczniowie. Nagle zauważyli trójkę nastolatków.

"Chłopcy w wieku 13-14 lat biegali po przebiegającej równolegle do wiaduktu, zawieszonej kilka metrów nad Potokiem Służewieckim rurze ciepłowniczej. Funkcjonariusze natychmiast zwrócili nastolatkom uwagę, by opuścili niebezpieczne miejsce i poprosili o okazanie dokumentów" - czytamy w komunikacie strażników miejskich.

Niebezpieczny przedmiot w plecaku

Młodzi ludzie, którzy byli uczniami różnych warszawskich szkół, zachowywali się dość nerwowo, dlatego funkcjonariusze poprosili o wyjęcie rzeczy z plecaków. Jak wymienili, jeden z chłopców nosił przy sobie, oprócz gazu pieprzowego - kastet, którego posiadanie jest prawnie zabronione.

Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych Źródło: Straż miejska

"Drugi z nieletnich miał przy sobie elektronicznego papierosa, którego sprzedaż nieletnim jest zabroniona. Najłagodniejszy temperament miał trzeci z nastolatków, który w plecaku nosił kajdanki, wykonane z różowego pluszu. Na miejsce została wezwana policja, która sprawę będzie wyjaśniać z rodzicami chłopców" - podsumowano.

Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych Źródło: Straż miejska

Opracowała Katarzyna Kędra /tok