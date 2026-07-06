Mokotów Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji wyłączonych z ruchu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Stacja Kabaty Źródło zdj. gł.: Metro Warszawskie

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"Z przyczyn technicznych pociągi Metra linii M1 kursują w pętlach Kabaty - Wilanowska oraz Młociny - Świętokrzyska" - przekazał w poniedziałek około godz. 5.30 Warszawski Transport Publiczny.

Komunikacja zastępcza wyjechała na stołeczne ulice

WTP poinformował o uruchomieniu komunikacji zastępczej - autobusowej linii "Za Metro" na trasie: Metro Wilanowska 18 – Al. Wilanowska -al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 01.

Uruchomiona została także tramwajowa linia "Za Metro". Tramwaje te kursują na trasie: Metro Wilanowska – Puławska – Marszałkowska – Gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Metro Marymont.