"Pod asfaltem mógł powstać ogromny lej". Sadyba w błocie po awarii ciepłowniczej

Mnóstwo błota i stojąca na osiedlowych trawnikach woda, to tylko niektóre ze skutków awarii ciepłowniczej na Sadybie. Jak informuje reporter TVN24, uszkodzeniu mógł też ulec asfalt na ulicy Powsińskiej.

Jak mówił, nie wiadomo w jakim stanie jest asfalt na Powsińskiej. - A przecież to bardzo ważna dla tej części Warszawy arteria. To trzypasmowa ulica i duże, ważne skrzyżowania, dlatego można sobie wyobrazić jak dużym paraliżem odbiło się to na ruchu samochodowym - zwrócił uwagę.