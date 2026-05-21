Mokotów Autobusy wjadą na tory. Zmiany na linii do Wilanowa Piotr Bakalarski

Dotychczas jednym pasem autobusy i tramwaje przejeżdżały wyłącznie skrzyżowanie ulicy Sobieskiego z Aleją Wilanowską i zatrzymywały się na wspólnym przystanku tuż za nim. Pozostałe odcinki trambuspasa pozostawały niedostępne, mimo że pierwszy tramwaj dojechał do Miasteczka Wilanów w październiku 2024 roku. W sobotę nad ranem metalowe wygrodzenia znikną.

Skorzysta pięć linii autobusowych

O wyczekiwanym od dawna wpuszczeniu autobusów na torowiska ratusz poinformował w czwartek. "W sobotę, 23 maja, zostanie otwarty trambuspas na kolejnym, ok. 1,6-kilometrowym odcinku - pomiędzy ulicami Spacerową a Beethovena. Komunikacja autobusowa już w całości będzie korzystać z docelowych rozwiązań na tej trasie" - przekazał urząd miasta.

Autobusy linii 116, 166, 503 i E-2, jadące Belwederską z centrum, na wspólny pas z tramwajami wjadą na skrzyżowaniu ze Spacerową i będą się zatrzymywały na trzech przystankach tramwajowo-autobusowych: Spacerowa 01, Dolna 01 i Kostrzewskiego 01.

Natomiast autobusy 172 wjadą na trambuspas przy Kostrzewskiego i wspólnym przystankiem z tramwajami będzie dla nich Kostrzewskiego 01. Na jezdnię główną Sobieskiego wrócą za Beethovena.

Z kolei autobusy z Wilanowa na trambuspas wjadą przed skrzyżowaniem z ulicą Beethovena. Wspólne tramwajowo-autobusowe przystanki to Kostrzewskiego 02 i Dolna 02.

Ale 172 zatrzyma się tylko na tym pierwszym, bo autobusy tej linii zjadą z trambuspasa przed skrzyżowaniem z Dolną. Pozostałe autobusy wjadą na jezdnię główną Belwederskiej za Nabielaka.

Trambuspasy w ciągu Belwederska-Sobieskiego Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy

Wygodniejsza przesiadka, krótsza podróż

Wspólne przystanki zapewniają wygodne przesiadki między tramwajami a autobusami, bez konieczności przechodzenia przez jezdnię.

"Wprowadzone zostaną także korekty w rozkładach jazdy - rozkłady zarówno tramwajów jak i autobusów zostaną ze sobą skoordynowane, tak aby zatrzymywały się na przystankach w regularnym cyklu co ułatwia planowanie podróży i przesiadki" - zapowiedział ratusz.

Jak wyliczono, priorytety w sygnalizacji pozwolą na skrócenie czasu przejazdu autobusów i tramwajów o około jedną, dwie minuty

Wspólne przystanki nie dotyczą autobusów linii nocnych N31 i N81. Te będą kursowały w obydwu kierunkach jezdnią główną ulicy Sobieskiego.

Zielona fala z oporami

W kilku miejscach tramwaje i autobusy zyskają priorytet. Pod koniec kwietnie wytykaliśmy tramwajarzom, że zielona fala funkcjonuje tylko w czterech z 30 planowanych miejsc, mimo że od linię uruchomiono półtora roku temu.

Jak poinformował nas rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, priorytety wdrożono na razie na: skrzyżowaniu Goworka/Chocimska oraz dwóch przejściach dla pieszych przy Spacerowej i jednym przy Belwederskiej/Grottgera.

Wdrożenia zaplanowane w maju obejmuje: skrzyżowania Sobieskiego/Kostrzewskiego, Sobieskiego/Idzikowskiego oraz przejścia dla pieszych Belwederska/Nabielaka i Sobieskiego/Czarnomorska. - Od dłuższego czasu mamy też akomodację na Gagarina - zastrzegł Urbanowicz.