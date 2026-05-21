Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Autobusy wjadą na tory. Zmiany na linii do Wilanowa

|
Trambuspas na Sobieskiego przy Belwederskiej
Czekając na zieloną falę
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
W sobotę autobusy jadące Belwederską i Sobieskiego wjadą na torowisko tramwajowe. Wspólne przystanki wyznaczono w trzech punktach. Przybędzie też miejsc z zieloną falą.

Dotychczas jednym pasem autobusy i tramwaje przejeżdżały wyłącznie skrzyżowanie ulicy Sobieskiego z Aleją Wilanowską i zatrzymywały się na wspólnym przystanku tuż za nim. Pozostałe odcinki trambuspasa pozostawały niedostępne, mimo że pierwszy tramwaj dojechał do Miasteczka Wilanów w październiku 2024 roku. W sobotę nad ranem metalowe wygrodzenia znikną.

Tory w tragicznym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tory w tragicznym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów

Piotr Bakalarski

Skorzysta pięć linii autobusowych

O wyczekiwanym od dawna wpuszczeniu autobusów na torowiska ratusz poinformował w czwartek. "W sobotę, 23 maja, zostanie otwarty trambuspas na kolejnym, ok. 1,6-kilometrowym odcinku - pomiędzy ulicami Spacerową a Beethovena. Komunikacja autobusowa już w całości będzie korzystać z docelowych rozwiązań na tej trasie" - przekazał urząd miasta.

Autobusy linii 116, 166, 503 i E-2, jadące Belwederską z centrum, na wspólny pas z tramwajami wjadą na skrzyżowaniu ze Spacerową i będą się zatrzymywały na trzech przystankach tramwajowo-autobusowych: Spacerowa 01, Dolna 01 i Kostrzewskiego 01.

Natomiast autobusy 172 wjadą na trambuspas przy Kostrzewskiego i wspólnym przystankiem z tramwajami będzie dla nich Kostrzewskiego 01. Na jezdnię główną Sobieskiego wrócą za Beethovena.

Z kolei autobusy z Wilanowa na trambuspas wjadą przed skrzyżowaniem z ulicą Beethovena. Wspólne tramwajowo-autobusowe przystanki to Kostrzewskiego 02 i Dolna 02.

Ale 172 zatrzyma się tylko na tym pierwszym, bo autobusy tej linii zjadą z trambuspasa przed skrzyżowaniem z Dolną. Pozostałe autobusy wjadą na jezdnię główną Belwederskiej za Nabielaka.

Trambuspasy w ciągu Belwederska-Sobieskiego
Trambuspasy w ciągu Belwederska-Sobieskiego
Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy

Wygodniejsza przesiadka, krótsza podróż

Wspólne przystanki zapewniają wygodne przesiadki między tramwajami a autobusami, bez konieczności przechodzenia przez jezdnię.

"Wprowadzone zostaną także korekty w rozkładach jazdy - rozkłady zarówno tramwajów jak i autobusów zostaną ze sobą skoordynowane, tak aby zatrzymywały się na przystankach w regularnym cyklu co ułatwia planowanie podróży i przesiadki" - zapowiedział ratusz.

Jak wyliczono, priorytety w sygnalizacji pozwolą na skrócenie czasu przejazdu autobusów i tramwajów o około jedną, dwie minuty

Wspólne przystanki nie dotyczą autobusów linii nocnych N31 i N81. Te będą kursowały w obydwu kierunkach jezdnią główną ulicy Sobieskiego.

Zielona fala z oporami

W kilku miejscach tramwaje i autobusy zyskają priorytet. Pod koniec kwietnie wytykaliśmy tramwajarzom, że zielona fala funkcjonuje tylko w czterech z 30 planowanych miejsc, mimo że od linię uruchomiono półtora roku temu.

Jak poinformował nas rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, priorytety wdrożono na razie na: skrzyżowaniu Goworka/Chocimska oraz dwóch przejściach dla pieszych przy Spacerowej i jednym przy Belwederskiej/Grottgera.

Wdrożenia zaplanowane w maju obejmuje: skrzyżowania Sobieskiego/Kostrzewskiego, Sobieskiego/Idzikowskiego oraz przejścia dla pieszych Belwederska/Nabielaka i Sobieskiego/Czarnomorska. - Od dłuższego czasu mamy też akomodację na Gagarina - zastrzegł Urbanowicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać

Jeszcze dobrze nie skończyli, a już muszą poprawiać

Piotr Bakalarski
Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle

Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle

Piotr Bakalarski
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
35 min
pc
"Noclegownia? To był hardkor, to mi siadło na psychikę". Młodych bezdomnych stale przybywa
TVN24
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawieTramwaj
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
TVN24
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
TVN24
Łatwogang
Łatwogang przerywa milczenie. Ogłosił kolejną akcję
TVN24
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
TVN24
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
TVN24
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
Bielany
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
TVN24
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Adam Budak
Odwołany dyrektor odpiera zarzuty i wysuwa żądania
TVN24
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
BIZNES
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
Donald Trump
Trump grozi. "Być może będziemy musieli uderzyć jeszcze mocniej"
TVN24
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
32 min
pc
"Lekarka złapała się za głowę". Poczobut o tym, co zrobiło z nim więzienie
TVN24
48 min
Władimir Putin
Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
TVN24
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
TVN24
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki