Mokotów Autobus prawie jak tramwaj. Nietypowa pomyłka na Mokotowie Magdalena Gruszczyńska |

Autobus jechał po torach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Incydent miał miejsce w czwartek wieczorem w Alei Jana III Sobieskiego, na wysokości skrzyżowania z Idzikowskiego. Zdjęcie, na którym widać autobus linii 116 jadący po torowisku tramwajowym, pojawiło się na wewnętrznych grupach pracowników warszawskiej komunikacji.

O szczegóły tej nietypowej sytuacji zapytaliśmy w Tramwajach Warszawskich. - Mamy wiedzę o takim zdarzeniu. Autobus uszkodził zieloną nawierzchnię torowiska. Nie doszło do uszkodzenia torów i sieci trakcyjnej. Nie wiemy, dlaczego się tam znalazł, na razie gromadzimy informacje w tej sprawie - poinformował nas Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

- To niestety była pomyłka naszego kierowcy - przyznał Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA. - Przez pomyłkę tam wjechał, momentami tam jest trambuspas, momentami go nie ma i kierowca był przekonany, że wjeżdża na odcinek trambuspasa - tłumaczył.

Ślady opon na torowisku tramwajowym Ślady opon na torowisku tramwajowym Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ślady opon na torowisku tramwajowym Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ślady opon na torowisku tramwajowym Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ślady opon na torowisku tramwajowym Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Trambuspas zaczyna się przecznicę dalej

Miejsce, w którym kierowca autobusu wjechał na torowisko, oglądał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Widać, że za wcześnie wjechał na torowisko. Zniszczenia nie są duże. Na rosnącym między torami rozchodniku oraz przy szynach widać ślady opon - opowiedział.

Trambuspas zaczyna się na wysokości ulicy Beethovena, a kierowca autobusu wjechał na torowisko przy Idzikowskiego. Tam tory na wysokości przystanku są zabetonowane.

- Autobus nie ugrzązł na zielonej części torowiska, tylko przejechał dalej - dodał reporter.