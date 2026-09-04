Mokotów Youtuber Stuu zostaje w areszcie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Proces Stuu może mieć wpływ na sprawy innych youtuberów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP/EPA

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Decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o przedłużeniu aresztu zapadła w piątek. Poinformowała o niej Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Youtuber był przesłuchiwany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku, gdy Sylwester Wardęga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. W październiku 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

Stuu nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Ekstradycja z Wielkiej Brytanii

K.-B. przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, oczekując na ekstradycję do Polski. Brytyjski sąd zgodził się na nią w lutym ubiegłego roku, K.-B. odwołał się od decyzji. Przekonywał, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną, gdyż postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Na początku sierpnia Stuu został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski. Osadzono go w jednym z warszawskich aresztów.

Stuu ma dwa obywatelstwa

34-letni Stuart K.-B. urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu.

Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym. Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 mln osób, a na Instagramie - 1,8 mln.

Kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką, w związku z czym wycofał się z aktywności internetowej.