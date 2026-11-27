Mokotów Afera w Collegium Humanum. Waldemar Żurek zapowiada kolejne wnioski o uchylenie immunitetu Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wniosek o uchylenie immunitetu Michała Kołodziejczaka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W środę informowaliśmy, że śląscy prokuratorzy zwalczający przestępczość zorganizowaną zebrali dowody wystarczające, ich zdaniem, na przedstawienie zarzutów posłowi Szymonowi Hołowni i europarlamentarzyście Michałowi Kobosce. Dziennikarze "Superwizjera" i tvn24.pl dowiedzieli się, że projekty wniosków o uchylenie immunitetów obu polityków trafiły do Prokuratury Krajowej.

Z kolei "Rzeczpospolita" podała, że wniosek w sprawie uchylenia immunitetów miał być "na ostatniej prostej" wstrzymany, a wcześniej zawieszono prokuratora nadzorującego postępowanie.

Waldemar Żurek odniósł się do tych ustaleń w piątkowej rozmowie w RMF24. Zaprzeczył, aby wnioski te leżały u niego na biurku. Dodał, że on "nie będzie wypowiadał się o wnioskach, których jeszcze nie podpisał".

"Będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu"

Prokurator generalny ocenił, że w wielu sprawach prowadzonych przez prokuraturę "toczy się pewna gra śledztwami". Jego zdaniem śledztwo między innymi w sprawie Collegium Humanum przyspieszyło po zmianach kadrowych, jakie nastąpiły w śląskim wydziale zamiejscowym departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji. To samo, jego zdaniem, ma miejsce przy śledztwach odnoszących się do sprawy Zondacrypto czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

- Chcę powiedzieć jedno: będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu - podkreślił minister.

Na pytanie, czy wobec tego "to nie jest tak, że Szymon Hołownia i Michał Kobosko mogą spać spokojnie w tej sprawie", odparł, że "żaden, kto popełniał czyny zmierzające do uzyskania w sposób bezprawny dyplomów ukończenia studiów na Collegium Humanum, nie pozostanie niedotknięty".

Żurek podkreślił, że na procedowanie wniosków prokuratura potrzebuje czasu.

Dodał też, że gdy słyszy o "wstrzymaniu" wniosków w sprawie immunitetów, to "widzi, że są jeszcze prokuratorzy bardzo związani z Prawem i Sprawiedliwością", którzy "chcieliby wywołać jakąś sensację polityczną, że on coś hamuje". - Nie ma świętych krów - podkreślił.

Wnioski w sprawie immunitetu trojga posłów

W poniedziałek prokurator generalny skierował do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów trojgu posłom w związku ze śledztwem dotyczącym dawnej uczelni Collegium Humanum - byłemu wiceministrowi rolnictwa Michałowi Kołodziejczakowi (klub Koalicji Obywatelskiej) oraz Ewie Leniart i Danielowi Milewskiemu (klub Prawa i Sprawiedliwości).

Jest to obszerne śledztwo, związane z wystawianiem fałszywych świadectw ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich. Dotychczas w jego ramach przedstawiono łącznie 475 zarzutów 83 podejrzanym. Wobec 13 podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. Sama wartość zabezpieczonego w postępowaniu mienia przekracza 176 milionów złotych i 600 tysięcy euro.

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Afera Collegium Humanum

Afera wokół prywatnej uczelni Collegium Humanum wybuchła na szeroką skalę w 2022 roku po publikacjach tygodnika "Newsweek". W 2024 roku doszło do pierwszych zatrzymań przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według śląskich prokuratorów Collegium Humanum masowo handlowało fałszywymi dyplomami, przede wszystkim ze studiów Master of Business Administration (MBA).

Dokumenty te można było zdobyć w zaledwie kilka miesięcy, często bez faktycznego uczęszczania na zajęcia czy pisania prac, zamiast w standardowe dwa lata.

W ten sposób z uczelni korzystała cała rzesza polityków, samorządowców i funkcjonariuszy publicznych, którzy potrzebowali dyplomów MBA, aby - zgodnie z przepisami - móc szybko i legalnie zasiadać w lukratywnych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek miejskich.