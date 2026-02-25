Logo TVN Warszawa
Mokotów

18-latek z podrobionymi dokumentami poszedł do banku po 50 tysięcy kredytu

18-latek jest podejrzany o próbę wyłudzenia kredytu
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci z Mokotowa zatrzymali 18-latka, który próbował wyłudzić kredyt na 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna zgłosił się do banku z podrobionymi dokumentami. Usłyszał już zarzuty, grozi mu nawet do pięciu lat więzienia.

Do próby wyłudzenia doszło w jednym z oddziałów banku na Mokotowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna, pokazał pracownikom nieprawdziwe dokumenty dotyczące wysokości osiąganych dochodów.

"Przedstawione potwierdzenia przelewów miały dotyczyć wpływów wynagrodzenia za pracę w jednej z firm, jednak w weryfikacji ustalono, że dokumenty zostały podrobione" - przekazała rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Zatrzymanie i zarzuty

Sprawa trafiła do policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą, którzy szybko ustalili miejsce przebywania nieuczciwego kredytobiorcy. Kilka dni temu złożyli mu wizytę w miejscu zamieszkania. 18-latek został zatrzymany.

18-latek jest podejrzany o próbę wyłudzenia kredytu
18-latek jest podejrzany o próbę wyłudzenia kredytu
Źródło: KRP Warszawa II

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu z art. 297 par. 1 kodeksu karnego, dotyczącego 'przedkładania podrobionych lub przerobionych dokumentów w celu uzyskania kredytu'. Za tego typu przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła policjantka.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy, rat nie płaciła

Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy, rat nie płaciła

Bielany
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci

Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci

Okolice
Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa II

