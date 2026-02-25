18-latek z podrobionymi dokumentami poszedł do banku po 50 tysięcy kredytu

Do próby wyłudzenia doszło w jednym z oddziałów banku na Mokotowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna, pokazał pracownikom nieprawdziwe dokumenty dotyczące wysokości osiąganych dochodów.
"Przedstawione potwierdzenia przelewów miały dotyczyć wpływów wynagrodzenia za pracę w jednej z firm, jednak w weryfikacji ustalono, że dokumenty zostały podrobione" - przekazała rzeczniczka mokotowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.
Zatrzymanie i zarzuty
Sprawa trafiła do policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą, którzy szybko ustalili miejsce przebywania nieuczciwego kredytobiorcy. Kilka dni temu złożyli mu wizytę w miejscu zamieszkania. 18-latek został zatrzymany.
"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu z art. 297 par. 1 kodeksu karnego, dotyczącego 'przedkładania podrobionych lub przerobionych dokumentów w celu uzyskania kredytu'. Za tego typu przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła policjantka.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa II