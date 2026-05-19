Mokotów

W tym miejscu krzyżują się ważne arterie. Będą zmiany

Skrzyżowanie Witosa i Idzikowskiego na Mokotowie
Sadzenie drzew wzdłuż ulicy Sobieskiego
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do przebudowy skrzyżowania ulicy Idzikowskiego i Alei Witosa na Mokotowie. Zmian będzie sporo - od nowej sygnalizacji po nowy układ drogowy i ścieżkę rowerową. Prace mają potrwać ponad rok.

W ubiegłym tygodniu stołeczni drogowcy ogłosili przetarg na przebudowę mocno obciążonego ruchem skrzyżowania Idzikowskiego i alei Witosa. Pierwsza ulica to jedno z najpopularniejszych i najszybszych połączeń Dolnego i Górnego Mokotowa, druga zaś stanowi początek i koniec Trasy Siekierkowskiej.

Zmiana układu drogowego

Ogłoszona w przetargu przebudowa sygnalizacji rozszerzy się o zmianę układu drogowego. Jak wyjaśniają drogowcy, celem jest jego uporządkowanie. Co się zmieni?

Wloty z Idzikowskiego zostaną poszerzone, co pozwoli na budowę szerokich wysp, które zastąpią wąskie azyle rozdzielające ruch w obu kierunkach. Podobna wyspa powstanie na środku skrzyżowania. Poszerzenie zachodniego wlotu pozwoli wyznaczyć dodatkowy pas - do łącznie trzech. Dwa z nich będą służyć do skrętu w lewo w stronę Mostu Siekierkowskiego. Na wlocie wschodnim pozostaną dwa pasy, w tym osobny lewoskręt.

"Dodatkowy pas na zachodnim wlocie znacząco upłynni ruch na skrzyżowaniu. Z kolei nowe oznakowanie i wspomniane wyspy uporządkują i poprawią bezpieczeństwo tego miejsca" - podkreśla ZDM.

Zlikwidują "teleport"

Wygodniej będą mieć również rowerzyści. Aktualnie skrzyżowanie jest tzw. "teleportem rowerowym". Wzdłuż Idzikowskiego drogę dla rowerów sfinansuje prywatny inwestor, natomiast miasto dowiąże zaplanowane przejazdy do istniejącej ścieżki w ciągu Alei Witosa.

"Przebudowa skrzyżowania będzie się także wiązała z remontem chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. Oznacza to nowe płyty po północnej stronie ul. Idzikowskiego oraz po obu stronach Al. Witosa, tak aby dowiązywały się do tras wyremontowanych przez Tramwaje Warszawskie w ramach budowy tramwaju do Wilanowa" - podają drogowcy.

Potencjalni wykonawcy inwestycji mogą składać oferty do 5 czerwca. Na wykonanie zadania będzie nieco ponad rok (450 dni).

