Mokotów Wygradzają alejki. Remont tego parku wymaga szczególnej ostrożności Oprac. Katarzyna Kędra |

Remont w Parku Arkadia Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZZW

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"Z powodu realizacji kolejnego etapu prac budowlanych w Parku Arkadia jesteśmy zmuszeni wygrodzić wszystkie alejki w północnej części parku Dolnej Arkadii" - ogłosił Zarząd Zieleni Warszawy.

Złożony i czasochłonny remont

W mokotowskim parku odnawiane są zniszczone alejki, powstają również udogodnienia, dzięki którym park stanie się bardziej przyjazny i dostępny dla mieszkańców. Miejscy ogrodnicy obiecują również nowe nasadzenia przy jednym ze stawów.

Wygradzają alejki w Parku Arkadia Źródło zdjęcia: ZZW

"Park Arkadia to teren skarpy wiślanej o unikatowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, dlatego remont na tym terenie wymaga szczególnej ostrożności, jest dość złożony i czasochłonny. W parku występują obszary o podwyższonej wilgotności gruntu. Po intensywnych opadach część prac ziemnych i nawierzchniowych może być okresowo ograniczona lub niemożliwa do prowadzenia" - przyznaje ZZW.

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Część prac wykonują ręcznie

Jak tłumaczą urzędnicy, roboty nie mogą być prowadzone metodami stosowanymi na zwykłych terenach zieleni. Część prac musi być wykonywana ręcznie, konieczne jest zapewnienie bieżącego nadzoru przyrodniczego, z udziałem między innymi ekspertów. Dodatkowo część robót może być wykonywana wyłącznie w określonych terminach wynikających z okresów wegetacyjnych roślin, ochrony ptaków oraz zasad pielęgnacji drzew. Przedstawiciele ZZW podkreślają też, że na terenach o wysokich walorach przyrodniczych częściej zachodzi potrzeba konsultowania zmian z projektantem, inspektorem nadzoru, ekspertami ds. zieleni lub konserwatorem. "Procedury te są niezbędne dla zachowania wartości parku, ale wpływają na wydłużenie czasu realizacji" - wyjaśniają. Planowany termin zakończenia robót przypada na koniec bieżącego roku. Ostateczny termin udostępnienia całego obszaru Dolnej Arkadii będzie uzależniony od warunków pogodowych.

Remont Parku Arkadia Remont Parku Arkadia Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Remont Parku Arkadia Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Remont Parku Arkadia Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Remont Parku Arkadia Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl