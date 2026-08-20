Mokotów Śmierć rosyjskiego opozycjonisty w Warszawie. Nowe ustalenia śledczych Oprac. Katarzyna Kędra |

Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Relacja Ołeha Bileckiego (20.08) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że sekcja nie ustaliła co było bezpośrednią przyczyną zgonu. - Konieczne jest przeprowadzenie badań mikroskopowych oraz toksykologicznych. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań specjalistycznych możliwe będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci - zastrzegł rzecznik.

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Przyjechał do Polski po wybuchu wojny

Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA Siergiej Własienko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski - początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny. W Anapie została jego żona.

Siergiej Własienko należał do Kongresu Deputowanych Ludowych, który jest organizacją byłych rosyjskich deputowanych. Społecznym inicjatorem Kongresu był mieszkający w Ukrainie były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariew. KDL informował, że ostatecznie stanie się przejściowym parlamentem rosyjskim. W kwietniu 2023 roku Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznała opozycyjny Kongres za "organizację niepożądaną".