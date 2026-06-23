Mokotów Mieszkańcy mają dość piaskarek jeżdżących pod oknami. Zapowiadają protest Oprac. Dariusz Gałązka |

W Warszawie i okolicach działa pięć podmiotów wydobywających piasek z Wisły Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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W najbliższą środę mieszkańcy rejonu ulic Nadrzecznej, Bartyckiej i Bananowej zamierzają zaprotestować przeciwko działalności piaskarni przy Moście Siekierkowskim.

"Byliśmy zbywani"

"Naszym największym koszmarem jest nieustający ruch kilkudziesięciotonowych ciężarówek, który rozpoczyna się już przed godziną 4 rano, drastycznie naruszając nasze prawo do spoczynku nocnego. Próbowaliśmy przez lata dotrzeć z naszym problemem do władz Mokotowa i Warszawy. Byliśmy zbywani przez prezydentów, burmistrzów, dyrektorów. Zawsze słyszeliśmy, że mieszkanie w mieście wiąże się z hałasem, że Siekierki to tereny przemysłowe (choć miasto lekką ręką wydaje ciągle pozwolenia na budowę wielkich osiedli mieszkalnych), że piaskarnie robią dla nas wspaniałą robotę" - skarżą się przedstawiciele komitetu protestacyjnego.

Alarmują, że "wydobycie piasku z Wisły na wielką skalę i transport tego materiału ulicami Siekierek jest realnym zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. "Boimy się o nasze dzieci, nie możemy spać przez hałas, wdychamy tumany kurzu wznoszonego przez pojazdy. Chcemy dać jasny sygnał do ratusza, że nie można dalej ignorować mieszkańców" - podkreślają.

Swój protest chcą zorganizować pomiędzy godziną 6 a 8 na skrzyżowaniu Bartyckiej z Nadrzeczną. Oddolną inicjatywę mieszkańców Siekierek popiera stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Piaskarnie nad Wisłą

O działalności piaskarni nad Wisłą informowaliśmy szeroko w ubiegłym roku w związku z kryzysem wodnym w rzece. W sierpniu stan wody w rzece wynosił zaledwie kilka centymetrów. Niektórzy specjaliści - hydrolodzy i ekolodzy, a także miejscy radni oraz aktywiści, że za drastycznie opadającą wodą w korycie rzeki odpowiedzialne są m.in. kopalnie piasku. Jedna z nich działa właśnie w rejonie Mostu Siekierkowskiego.