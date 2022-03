W Warszawie są 22 punkty pobytowe dla uchodźców. "Wczoraj w jednym z nich kobieta zaczęła rodzić"

- We wszystkich 18 dzielnicach działają punkty informacyjne dla uchodźców, a także punkty zbiórkowe, w których gromadzone są artykuły higieniczne i żywność. Prosimy też wsłuchiwać się w nasze komunikaty, bo my dokładnie informujemy o tym, co jest potrzebne - podkreślił prezydent stolicy.

Przypomniał też, że dzieci i młodzież z Ukrainy przyjmowane są do miejskich szkół. - Już około 200 uczniów i przedszkolaków dołączyło do naszych placówek - wymienił.

Uchodźcy w dawnym budynku IPN na Mokotowie

W punkcie przygotowanym na Mokotowie przy Wołoskiej znajduje się obecnie 330 gości z Ukrainy, z czego połowa to dzieci. - Ten budynek nie był używany. To był kiedyś dawny budynek IPN i był przeznaczony do wyburzenia. Ale udało nam się go w tej chwili przejąć i zaadaptować na potrzeby naszych gości - powiedział prezydent. Jak wymienił, to siedem pięter, z czego pięć zostało zostało zagospodarowanych na lokale mieszkalne. Podkreślił, że osoby, które zostały tu rozlokowane, były wcześniej weryfikowane przez służby wojewody.