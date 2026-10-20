Mokotów Przez pół wieku górował nad Warszawą, zostanie rozebrany Dariusz Gałązka |

Elektrociepłownia Siekierki w oku kamery termowizyjnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Dar67

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na początku listopada rozpocznie się rozbiórka 200-metrowego komina E3 na terenie Elektrociepłowni Siekierki. Konstrukcja powstała w latach 70. i przez ponad pół wieku służyła do odprowadzania spalin z zakładu. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów przemysłowego krajobrazu tej części stolicy.

Prawie jak PKiN

Komin ma siedem naprzemiennych biało-czerwonych pasów. Wznosi się na wysokość 200 metrów, czyli zaledwie 37 metrów mniej niż Pałac Kultury i Nauki wraz z iglicą.

Jak informuje Orlen Termika, decyzja o jego rozbiórce wynika z wieku konstrukcji i jej stanu technicznego. Ostatni raz komin pracował w lutym tego roku, a w czerwcu został oficjalnie wyłączony z eksploatacji.

Jego funkcję przejął nowy, znacznie niższy, bo 65-metrowy stalowy komin. Został wyposażony w instalację odprowadzania spalin dostosowaną do współczesnych wymagań technologicznych i środowiskowych.

Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67 Przygotowania do rozbiórki komina EC Siekierki Źródło: Kontakt24 / Dar67

Nietypowa rozbiórka

Rozbiórka nie będzie przypominała widowiskowego wyburzenia, podczas którego cała konstrukcja w ciągu kilku sekund wali się na ziemię. Zastosowana zostanie metoda pozwalająca na stopniowe usuwanie kolejnych fragmentów komina.

Na szczycie konstrukcji pracować będzie specjalny robot rozbiórkowy. Maszyna będzie kruszyła i cięła ściany komina, przesuwając się stopniowo w dół. Gruz trafi do jego wnętrza, skąd będzie usuwany przez otwór u podstawy.

Prace mają potrwać do kwietnia 2027 roku. Ich wykonawcą będzie firma Hope Group, specjalizująca się w wyburzeniach obiektów przemysłowych, w tym wysokich kominów.

Historia EC Siekierki

Historia Elektrociepłowni Siekierki sięga lat 50. ubiegłego wieku. Początkowo rozważano trzy lokalizacje dla nowego zakładu: Augustówkę, okolice skrzyżowania Bartyckiej i Czerniakowskiej oraz rejon ulic Czerniakowskiej i Chełmskiej. Ostatecznie w 1956 roku zdecydowano, że elektrociepłownia powstanie na Augustówce.

Budowa rozpoczęła się w 1958 roku i trwała niemal trzy lata. Pierwszy turbozespół o mocy 50 megawatów uruchomiono 4 grudnia 1961 roku. Tę datę uznaje się za początek działalności zakładu. W kolejnych latach elektrownia szybko się rozrastała o kolejne bloki ciepłowicze. W latach 70. zakład osiągnął moc 600 megawatów.

Aktualnie EC Siekierki zapewnia ciepło około 55 procentom budynków w Warszawie.

Rozebrany zostanie komin pierwszy z prawej strony Źródło zdjęcia: Orlen Termika