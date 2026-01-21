Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów

Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Relacja reporterki TVN24 Źródło: TVN24

Stołeczni policjanci pojawili się w biurach rzeczników sędziów sądów powszechnych przy ulicy Rakowieckiej w środę około południa. Czynności są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Postępowanie dotyczy "ukrywania dokumentów"

Podczas briefingu prasowego w budynku Prokuratury Krajowej, rzeczniczka prasowa tej instytucji prokurator Anna Adamiak poinformowała, że trwają czynności zlecone przez wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej w siedzibie pomieszczeń biurowych rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców.

- Te czynności są prowadzone w oparciu o postanowienie z dnia 14 stycznia 2026 roku wydane w postępowaniu prowadzonym w wydziale spraw wewnętrznych. Jest to postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i o przeszukaniu - powiedziała prok. Adamiak.

Postępowanie zostało wszczęte z uwagi na zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa 28 marca 2025 roku. – Dotyczy ukrywania dokumentów poprzez ich niewydawanie, czyli odmowę wydania dokumentów, a także powoływania się na funkcję w sytuacji, kiedy tej funkcji osoby nie sprawują - wyjaśniła rzeczniczka PK.

Adamiak podkreśliła, że czynności adresowane są do biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i nie pozostają w żadnym w związku i działalnością Krajowej Rady Sądownictwa.

Prokurator zaznaczyła, że czynności są prowadzone w siedzibie KRS tylko ze względu na to, że ta instytucja udostępnia pomieszczenia w budynku przy Rakowieckiej dla biura rzecznika.

- Materiał dowodowy zgromadzony w tym postępowaniu pozwolił na dokonanie ustaleń, że osoby, które zostały odwołane z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępcy, pomimo ich odwołania, a więc utraty możliwości sprawowania tych funkcji, nadal podejmują czynności jako osoby nieuprawnione - wyjaśniła prok. Adamiak.

Prok. Adamiak wskazała, że pisma kierowane do biura rzecznika dyscyplinarnego przez prokuratora prowadzącego postępowanie zostały zlekceważone, mimo iż jest obowiązek, aby każda instytucja współpracowała z prokuratorem w ramach przysługującej mu kompetencji.

- W tej sytuacji prokurator, którego zadaniem jest zebranie wszechstronnego materiału dowodowego, zdecydował o wydaniu postanowienia i jego mocą chce odebrać akta znajdujące się w biurze rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i je zabezpieczyć w toczącym się postępowaniu. Akta te są dowodem w postępowaniu - powiedziała rzeczniczka PK.

Według informacji Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej, która od lat zajmuje się tematami związanymi z wymiarem sprawiedliwości, może chodzić o działalność odwołanych przez ministrów Adama Bodnara i Waldemara Żurka rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. - Wciąż zajmują biura, nie przekazują dokumentów nowo powołanym rzecznikom, zdarza się także, że chodzą na rozprawy. A na dodatek, jeśli sędzią na takiej rozprawie jest neosędzia powołany przez neo-KRS w czasach, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, to ich obecność jako rzeczników, jest na takiej rozprawie honorowana - relacjonowała dziennikarka TVN24.

Szefowa KRS oburzona

W serwisie X krótki film zamieściła też przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, która miała kłopoty z poruszaniem się po swoim miejscu pracy.

- Otrzymałam od prokuratora postanowienie o wydaniu rzeczy i przeszukaniu skierowane do kierownika sekretariatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Uprzedzam panów prokuratorów, że dysponentem tych dokumentów nie jest kierownik sekretariatu biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Rzecznicy przebywają na urlopach. Wszelkie czynności z użyciem siły dokonane tutaj będą stanowić zniszczenie mienia publicznego. Bardzo proszę o poczekanie na przyjazd upoważnionego przeze mnie do uczestniczenia w tych czynnościach mecenasa, który już do nas jedzie - mówi na filmie udostępnionym na X Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W biurze @KRS_RP jest dwóch prokuratorów, policja czeka. Żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych. Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunu. Autorem postanowienia jest Prok. TOMASZ Narłowski. pic.twitter.com/jH89ajds6A — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) January 21, 2026 Rozwiń

Nieco później informowała media przed siedzibą KRS, że nie może swobodnie poruszać się po swoim miejscu pracy.

Dziennikarze nie zostali wpuszczeni do siedziby KRS. Wejścia do budynku pilnują funkcjonariusze.