Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów

Sala KRS
Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Relacja reporterki TVN24
Źródło: TVN24
W środę policjanci z Komedy Stołecznej Policji weszli do biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych, znajdującego się w tym samym budynku, co Krajowa Rada Sądownictwa. Zjawili się tam na polecenie Prokuratury Krajowej. Chodzi o powołanych za rządów PiS i odwołanych przez obecne władze rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty.

Stołeczni policjanci pojawili się w biurach rzeczników sędziów sądów powszechnych przy ulicy Rakowieckiej w środę około południa. Czynności są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Postępowanie dotyczy "ukrywania dokumentów"

Podczas briefingu prasowego w budynku Prokuratury Krajowej, rzeczniczka prasowa tej instytucji prokurator Anna Adamiak poinformowała, że trwają czynności zlecone przez wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej w siedzibie pomieszczeń biurowych rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców. 

- Te czynności są prowadzone w oparciu o postanowienie z dnia 14 stycznia 2026 roku wydane w postępowaniu prowadzonym w wydziale spraw wewnętrznych. Jest to postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i o przeszukaniu - powiedziała prok. Adamiak.

Postępowanie zostało wszczęte z uwagi na zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa 28 marca 2025 roku. – Dotyczy ukrywania dokumentów poprzez ich niewydawanie, czyli odmowę wydania dokumentów, a także powoływania się na funkcję w sytuacji, kiedy tej funkcji osoby nie sprawują - wyjaśniła rzeczniczka PK.

Adamiak podkreśliła, że czynności adresowane są do biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i nie pozostają w żadnym w związku i działalnością Krajowej Rady Sądownictwa.

Prokurator zaznaczyła, że czynności są prowadzone w siedzibie KRS tylko ze względu na to, że ta instytucja udostępnia pomieszczenia w budynku przy Rakowieckiej dla biura rzecznika.

- Materiał dowodowy zgromadzony w tym postępowaniu pozwolił na dokonanie ustaleń, że osoby, które zostały odwołane z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępcy, pomimo ich odwołania, a więc utraty możliwości sprawowania tych funkcji, nadal podejmują czynności jako osoby nieuprawnione - wyjaśniła prok. Adamiak.

Prok. Adamiak wskazała, że pisma kierowane do biura rzecznika dyscyplinarnego przez prokuratora prowadzącego postępowanie zostały zlekceważone, mimo iż jest obowiązek, aby każda instytucja współpracowała z prokuratorem w ramach przysługującej mu kompetencji.

- W tej sytuacji prokurator, którego zadaniem jest zebranie wszechstronnego materiału dowodowego, zdecydował o wydaniu postanowienia i jego mocą chce odebrać akta znajdujące się w biurze rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i je zabezpieczyć w toczącym się postępowaniu. Akta te są dowodem w postępowaniu - powiedziała rzeczniczka PK.

Według informacji Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej, która od lat zajmuje się tematami związanymi z wymiarem sprawiedliwości, może chodzić o działalność odwołanych przez ministrów Adama Bodnara i Waldemara Żurka rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. - Wciąż zajmują biura, nie przekazują dokumentów nowo powołanym rzecznikom, zdarza się także, że chodzą na rozprawy. A na dodatek, jeśli sędzią na takiej rozprawie jest neosędzia powołany przez neo-KRS w czasach, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, to ich obecność jako rzeczników, jest na takiej rozprawie honorowana - relacjonowała dziennikarka TVN24.

Szefowa KRS oburzona

W serwisie X krótki film zamieściła też przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, która miała kłopoty z poruszaniem się po swoim miejscu pracy.

- Otrzymałam od prokuratora postanowienie o wydaniu rzeczy i przeszukaniu skierowane do kierownika sekretariatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Uprzedzam panów prokuratorów, że dysponentem tych dokumentów nie jest kierownik sekretariatu biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Rzecznicy przebywają na urlopach. Wszelkie czynności z użyciem siły dokonane tutaj będą stanowić zniszczenie mienia publicznego. Bardzo proszę o poczekanie na przyjazd upoważnionego przeze mnie do uczestniczenia w tych czynnościach mecenasa, który już do nas jedzie - mówi na filmie udostępnionym na X Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Nieco później informowała media przed siedzibą KRS, że nie może swobodnie poruszać się po swoim miejscu pracy.

Dziennikarze nie zostali wpuszczeni do siedziby KRS. Wejścia do budynku pilnują funkcjonariusze.

Autorka/Autor: aw, dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prokuratura KrajowaKrajowa Rada Sądownictwa
Czytaj także:
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym. "Poczułam okropny smród spalenizny"
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, uszkodzona trakcja. Nawet ponad godzinę opóźnień w stolicy
Rembertów
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
Praga Południe
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
Ferie zimowe
Warszawa bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też wyznaczonych miejsc dla sanek
Ochota
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie opisują zabójstwo
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Włochy
Sprawa Kajetana P.
Wraca sprawa Kajetana P. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
Wola
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
Okolice
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
Włochy
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
Włochy
Jedno z aut dachowało
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
Praga Południe
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki