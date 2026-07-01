Mokotów Prawie dwie dekady był wieszakiem na reklamy. Powstanie tam ponad 300 apartamentów Dariusz Gałązka |

Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Na niedokończoną inwestycję usytuowaną na rogu Sobieskiego i Sikorskiego na Mokotowie zwrócił uwagę chyba każdy, kto tamtędy przejeżdżał. To jeden z najsłynniejszych warszawskich "szkieletorów", czyli budynków, których z różnych powodów - finansowych czy prawnych nie dokończono. We współczesnej historii miasta było ich sporo. Niektóre zostały rozebrane, jak biurowiec, który miał być siedzibą spółki EuRoPol Gaz przy Literackiej na Bielanach. Inne stoją nienaruszone do dziś, jak "szkieletor" na rogu Bobrowieckiej i Chełmskiej na Dolnym Mokotowie. Jest też przykład inwestycji, którą "wybudzono" z 30-letniej śpiączki. To apartamentowiec na Placu Politechniki w Śródmieściu.

Wszystko wskazuje na to, że i budynek z Sobieskiego wkrótce zniknie z niechlubnej listy "szkieletorów". Na terenie nieruchomości trwają dość intensywne prace. We wtorek przyglądał się im Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Na rusztowaniach widać pracowników budowlanych. Ze wnętrza budynku słychać dźwięki szlifierek oraz innych narzędzi - opisał nasz reporter.

Wieszak na reklamy

Historia inwestycji ma już ponad ćwierć wieku i jest bardzo zawiła. Już w 2000 roku wydano pierwsze pozwolenie na budowę. Przez kolejne siedem lat na terenie działki nic się nie działo, a ona sama zmieniła dwukrotnie właściciela. Dopiero w 2007 roku rozpoczęła się budowa ośmiokondygnacyjnego budynku, którego inwestorem była grupa Hotel Systems należąca do dewelopera Salwator - ten chciał w tym miejscu postawić czterogwiazdkowy hotel zarządzany przez sieć Hilton. Swoją docelową kubaturę budynek osiągnął w 2008 roku i taki pozostaje do dziś. W 2011 roku spółka Hotel Systems ogłosiła upadłość.

Nieruchomość kilka razy trafiła na licytacje komornicze, ale potencjalnych nabywców odstraszała jej cena. W końcu, w 2014 roku, kupiła ją spółka APP - powiązana z Salwatorem. W międzyczasie pierwotne pozwolenie na budowę straciło ważność. Tak więc potencjalny inwestor musiał przechodzić przez całą procedurę od początku.

Od 2008 roku "szkieletor" przy Sobieskiego stawał się okresowo wieszakiem na wielkoformatowe reklamy. Po nieruchomości hulał wiatr.

364 apartamenty

Pod koniec czerwca ubiegłego roku w branżowych portalach poświęconych rynkowi nieruchomości pojawiła się informacja o tym, że "szkieletor" wreszcie zostanie dokończony. Inwestor - Oaza Investments zamierza stworzyć tam hotel pod marką Holiday Inn. Firma w swoim portfolio ma między innymi kameralne osiedle Oaza Mokotów przy ulicy Piaseczyńskiej.

Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na stronie inwestycji czytamy, że w budynku powstaną 364 apartamenty inwestycyjne o powierzchni od 18 do 25 metrów kwadratowych. W częściach wspólnych - restauracja, basen, jacuzzi z widokiem na miasto, siłownia oraz sale konferencyjne.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie inwestycji, apartamenty mogą nabywać prywatni inwestorzy, którzy będą czerpać zyski z najmu (70 procent przychodu), a zarządzaniem i obsługą wynajmujących zajmie się operator hotelowy. Model biznesowy zakłada też pobyt właścicielski przez 14 dni w ciągu roku.

Harmonogram prac

Do końca maja tego roku zrealizowano prace murowe na elewacji budynku. "Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestor planuje na koniec sierpnia 2027 r., uruchomienie hotelu ma nastąpić w ostatnim kwartale 2027 roku. W bieżącym roku, przed zimą zostanie osiągnięty stan surowy zamknięty. Wszystkie prace idą zgodnie z założeniami" - poinformowała naszą redakcję Izabela Biernat, dyrektorka marketingu condo.pl - firmy reprezentującej inwestora w mediach.

Inwestycja przy Sobieskiego na wizualizacjach Inwestycja przy Sobieskiego na wizualizacjach Źródło zdjęcia: condo.pl Inwestycja przy Sobieskiego na wizualizacjach Źródło zdjęcia: condo.pl Inwestycja przy Sobieskiego na wizualizacjach Źródło zdjęcia: condo.pl Inwestycja przy Sobieskiego na wizualizacjach Źródło zdjęcia: condo.pl Inwestycja przy Sobieskiego na wizualizacjach Źródło zdjęcia: condo.pl

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