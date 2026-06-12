Mokotów Prawie 30 milionów złotych w Lotto. To warszawski rekord

Rekordowa wygrana padła w kolekturze przy Gagarina na Mokotowie Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Jak przekazał Totalizator Sportowy, kumulacja została rozbita w kolekturze przy ulicy Gagarina 25/67 na Dolnym Mokotowie.

"Wczorajsza wygrana w Lotto jest nowym warszawskim rekordem wysokości wygranej. Jest to także dziesiąta najwyższa wygrana w Lotto. Krajowym rekordem pozostaje "szóstka" odnotowana 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie. Mowa o kwocie 36 726 210,20 zł" - poinformował Totalizator Sportowy.

W czwartek wylosowane zostały następujące liczby: 7, 14, 18, 31, 34 i 39.

Rekordowa wygrana padła w kolekturze przy Gagarina na Mokotowie Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Pozostałe wygrane

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano również 113 piątek, każda o wartości 5278,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 5, 6, 12, 23, 33 i 36. Nikomu nie udało się wytypować ich wszystkich.

Padło również 99 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 złotych.

Najbliższe losowanie odbędzie się w sobotę o godzinie 22.

Zasady gry w Lotto

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.