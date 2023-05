Ponad cztery promile w organizmie, w nogawce ukryte dokumenty innego mężczyzny

"Na przystanku przy ulicy Hańczy podjęli interwencję. Gdy podchodzili do pasażera, już z daleka poczuli silny zapach alkoholu. Mężczyznę dobudzili i wyprowadzili go na przystanek, gdzie zbadali go alkomatem. Urządzenie wskazało 4,3 promila (2,14 mg/l) alkoholu w wydychanym powietrzu" - informuje w komunikacie stołeczna straż miejska.