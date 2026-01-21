Policjanci w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa

Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Relacja reporterki TVN24 Źródło: TVN24

Stołeczni policjanci pojawili się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przy ulicy Rakowieckiej w środę około południa. Czynności mają być prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

- Policjanci czekają na korytarzu, nie wykonują żadnych czynności - mówi TVN24 Ewa Łosińska, rzeczniczka KRS. - Podejrzewam, że dojdzie do spotkania z rzecznikiem dyscyplinarnym, a jak na miejsce dotrze nasz prawnik, także z panią prezes, która wróciła z Sejmu i jest obecna w biurze - dodaje Łosińska.

W serwisie X krótki film zamieściła już przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.

- Otrzymałam od prokuratora postanowienie o wydaniu rzeczy i przeszukaniu skierowane do kierownika sekretariatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Uprzedzam panów prokuratorów, że dysponentem tych dokumentów nie jest kierownik sekretariatu biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Rzecznicy przebywają na urlopach. Wszelkie czynności z użyciem siły dokonane tutaj będą stanowić zniszczenie mienia publicznego. Bardzo proszę o poczekanie na przyjazd upoważnionego przeze mnie do uczestniczenia w tych czynnościach mecenasa, który już do nas jedzie - mówi na filmie udostępnionym na X Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W biurze @KRS_RP jest dwóch prokuratorów, policja czeka. Żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych. Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunu. Autorem postanowienia jest Prok. TOMASZ Narłowski. pic.twitter.com/jH89ajds6A — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) January 21, 2026 Rozwiń

Według informacji Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej, która od lat zajmuje się tematami związanymi z wymiarem sprawiedliwości, może chodzić o działalność odwołanych przez ministrów Adama Bodnara i Waldemara Żurka rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. - Wciąż zajmują biura, nie przekazują dokumentów nowo powołanym rzecznikom, zdarza się także, że chodzą na rozprawy. A na dodatek, jeśli sędzią na takiej rozprawie jest neosędzia powołany przez neo-KRS w czasach, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, to ich obecność jako rzeczników, jest na takiej rozprawie honorowana - relacjonowała dziennikarka TVN24.

- Czynności są ściśle określone przez Prokuraturę Krajową. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego policja realizuje te czynności – powiedział dziennikarzom podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. - Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące zakresu, charakteru czynności procesowych, to odsyłam do Prokuratury Krajowej – dodał.

Policjant przekazał jedynie, że osobą nadzorującą czynności jest prokurator Tomasz Narłowski. Dziennikarze nie zostali wpuszczeni do siedziby KRS. Wejścia do budynku pilnują funkcjonariusze.