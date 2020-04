Orange Warsaw Festival 2020 odwołany

Już wiadomo, że 13. edycja Warsaw Orange Festival 2020 się nie odbędzie. Fani wydarzenia muszą poczekać cały rok - nowa data imprezy to 4 i 5 czerwca 2021 roku.

"Rzeczywistość ostatnich tygodni okazała się bezwzględna. W obliczu sytuacji epidemiologicznej i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych władz, 13 edycja festiwalu odbędzie się w nowym terminie. Z ogromnym smutkiem i ciężkim sercem informujemy, że 2020 to będzie rok bez OWF, jednak jesteśmy przekonani, że bezpieczeństwo uczestników festiwalu, a także wszystkich pracowników i artystów jest najważniejsze" - czytamy w komunikacie organizatorów.

Bilety

Ci z kolei, którym nie pasuje nowy termin festiwalu, mogą zamienić swój bilet na voucher. Można go wykorzystać na organizowane przez Alter Art koncerty, festiwale i widowiska. "Jako posiadacz vouchera zyskasz pierwszeństwo zakupu biletów w ramach specjalnej przedsprzedaży na wydarzenia organizowane przez nas w 2021 roku" - zachęcają organizatorzy.

Sprzedaż od 1 czerwca

Inne festiwale

Temat tegorocznych festiwali muzycznych podjęli dziennikarze brytyjskiego "The Guardian". W środowym artykule czytamy, że organizatorzy wydarzeń na całym świecie próbują przełożyć je na jesień, choć szanse na to, że to się uda, wydają się być nikłe.