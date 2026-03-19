Rozbierali kradzione auta na części

Na posesji w powiecie nowodworskim rozbierane były kradzione auta

Policjanci z Mokotowa, analizując informacje dotyczące kradzieży pojazdów oraz miejsc, gdzie mogą trafiać, wytypowali posesję na terenie powiatu nowodworskiego.

"W garażu znaleźli częściowo zdemontowany samochód marki Kia. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych potwierdzono, że pojazd figuruje jako utracony w wyniku kradzieży" - informuje w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji. "Podczas przeszukania znaleźli też liczne elementy samochodowe oraz tablice rejestracyjne pochodzące z różnych pojazdów zgłoszonych jako skradzione. Było tam również urządzenie służące do zagłuszania sygnału GPS, które mogło być wykorzystywane w przestępczym procederze" – dodaje.

Dwaj zatrzymani, siedem zarzutów

Na terenie posesji policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 41 i 47 lat. Przedstawiono im siedem zarzutów paserstwa, polegającego na pomaganiu w ukrywaniu pojazdów pochodzących z kradzieży.

Jedno z rozebranych kradzionych aut

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych areszty tymczasowe na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kradzione auta były rozbierane na części

"Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności oraz ewentualnego udziału innych osób w tym procederze" - zaznacza asp. szt. Marta Haberska.

