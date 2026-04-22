Mokotów

Nowe życie "szpiegowa". Pięć koncepcji w finale konkursu architektonicznego

|
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zakończył się pierwszy etap konkursu architektonicznego na zagospodarowanie tzw. "szpiegowa". To kompleks budynków, który trzy lata temu Warszawa przejęła od Federacji Rosyjskiej. Przez wiele lat mieszkali w nim dyplomaci z tego kraju i ich rodziny.

"Za nami I etap konkursu na zagospodarowanie nieruchomości odzyskanych po latach ich bezprawnego zajmowania przez stronę rosyjską. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 5 koncepcji. Autorzy mają teraz czas do 15 czerwca na ich rozwinięcie i uszczegółowienie" - poinformował w środę w mediach społecznościowych prezydent Warszawy.

Przypomniał, że docelowo w części kompleksu powstaną mieszkania komunalne, a od strony ulicy Sobieskiego wyrośnie nowa zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze.

Siedem tysięcy metrów kwadratowych

Miasto przejęło "szpiegowo" w marcu 2023 roku. W budynku przy ulicy Sobieskiego 100 jest ponad 100 mieszkań. Wiele lat temu budynek został opuszczony. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stołecznego ratusza podejmowali szereg prób uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

Cały kompleks ma przeszło siedem tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieszkali w nim pracownicy ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Budynek położony jest na działce Skarbu Państwa, ale administruje nim miasto.

132 miliony zarezerwowane

Zwycięską koncepcję architektoniczną powinniśmy poznać w czerwcu. W październiku miasto planuje podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Jak informował ratusz, jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, prace projektowe powinny się zakończyć w sierpniu 2027 roku. Wówczas będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. W budżecie miasta są zabezpieczone środki na tę inwestycję w wysokości ponad 132 mln zł.

Ratusz nie doprecyzował, dla kogo przeznaczone będą mieszkania w "szpiegowie". Kilka lat temu mówiło się o uchodźcach z Ukrainy. Potem pojawił się pomysł, by osiedlić tam osoby pracujące w zawodach szczególnie istotnych dla miasta, np. policjantów lub strażników miejskich.

"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"

"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"

Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów

Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów

Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Czytaj także:
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
Śródmieście
Akcja strażaków na S8
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kierowca nietrzeźwy
Okolice
Nurogęsi przeszły przez Wisłostradę
Zatrzymały ruch na Wisłostradzie. Spacer ptasiej rodziny
Śródmieście
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
Okolice
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
Białołęka
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
Praga Północ
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
Śródmieście
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
Okolice
Atak na Woli
Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn
Wola
Otwarcie sezonu letniego na Wiśle
Łodzie już pływają po Wiśle, a pawilony świecą pustkami
Piotr Bakalarski
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Trzaskowski o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych: pracujemy nad tym
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku na trasie S7 zginął motocyklista
Okolice
Skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Wawelską do przebudowy
"Warszawski tetris" przejdzie do historii. Drogowcy mają plan
Ochota
Policjanci z podejrzanym o oszustwo
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
Okolice
Modernizacja linii otwockiej
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
Rembertów
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Piłkarz w szpitalu, policjant okrzyknięty bohaterem
Ursus
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
Praga Północ
Wypadek na Grochowskiej
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
Praga Południe
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
Mokotów
Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla właściciela psów (zdjęcie ilustracyjne)
Więzili go dwa dni. Areszty dla pięciu mężczyzn
Okolice
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
Okolice
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
Ochota
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
Wola
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
Mokotów
Hale pod Warszawą po pożarze
Wielki pożar hal pod Warszawą
Kamila Grenczyn, Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
Włochy
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
Bielany
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
Praga Południe
