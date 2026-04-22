Mokotów Nowe życie "szpiegowa". Pięć koncepcji w finale konkursu architektonicznego Dariusz Gałązka |

Budynki tzw. Szpiegowa przy Sobieskiego 100 na Mokotowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

"Za nami I etap konkursu na zagospodarowanie nieruchomości odzyskanych po latach ich bezprawnego zajmowania przez stronę rosyjską. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 5 koncepcji. Autorzy mają teraz czas do 15 czerwca na ich rozwinięcie i uszczegółowienie" - poinformował w środę w mediach społecznościowych prezydent Warszawy.

Przypomniał, że docelowo w części kompleksu powstaną mieszkania komunalne, a od strony ulicy Sobieskiego wyrośnie nowa zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze.

Siedem tysięcy metrów kwadratowych

Miasto przejęło "szpiegowo" w marcu 2023 roku. W budynku przy ulicy Sobieskiego 100 jest ponad 100 mieszkań. Wiele lat temu budynek został opuszczony. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stołecznego ratusza podejmowali szereg prób uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

Cały kompleks ma przeszło siedem tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieszkali w nim pracownicy ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Budynek położony jest na działce Skarbu Państwa, ale administruje nim miasto.

132 miliony zarezerwowane

Zwycięską koncepcję architektoniczną powinniśmy poznać w czerwcu. W październiku miasto planuje podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Jak informował ratusz, jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, prace projektowe powinny się zakończyć w sierpniu 2027 roku. Wówczas będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. W budżecie miasta są zabezpieczone środki na tę inwestycję w wysokości ponad 132 mln zł.

Ratusz nie doprecyzował, dla kogo przeznaczone będą mieszkania w "szpiegowie". Kilka lat temu mówiło się o uchodźcach z Ukrainy. Potem pojawił się pomysł, by osiedlić tam osoby pracujące w zawodach szczególnie istotnych dla miasta, np. policjantów lub strażników miejskich.