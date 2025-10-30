Najpierw burza, potem tęcza

Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Burze przeszły głównie nad powiatem warszawskim zachodnim i pruszkowskim oraz nad samą Warszawą. Padało m.in. w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Lesznie, Piastowie, Legionowie, Łomiankach, Nadarzynie, Starych Babicach i Jabłonnie. Przelotnym, ale silnym opadom deszczu towarzyszyły porywy wiatru.

Strażacy mają sporo wyjazdów do powalonych drzew. Najpoważniej sytuacja wyglądała na Wielickiej na Mokotowie. - Jedno drzewo upadło, z drugiego oberwał się duży konar. Na miejscu pracują dwa wozy straży pożarnej. Strażacy z podnośnika obcinają gałęzie - relacjonuje Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Ulica jest aktualnie nieprzejezdna, na miejscu pracują dwa zastępy strażackie, które porządkują teren. Nie da się przejść chodnikiem.

Strażacy z Warszawy mieli około 20 interwencji. – Najwięcej w Rembertowie, Wawrze i Wilanowie. Dotyczą głównie powalonych drzew – poinformował nas po godzinie 16.20 Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej.

Z powiatu warszawskiego zachodniego było 10 zgłoszeń z wiatrołomami. W miejscowości Opacz drzewo przewróciło się na samochód. Sporo wyjazdów do połamanych konarów i gałęzi mieli też strażacy z Piaseczna. Na Kontakt24 dostaliśmy wideo z nawałnicy w Otwocku.

Burza szybko przyszła i szybko odeszła, pozostawiła po sobie piękną tęczę.

Tęcza nad Warszawą Źródło: TVN24

Tęcza nad Warszawą Źródło: tvnwarszawa.pl

Niebo po burzy Źródło: TVN24

Po burzy niebo wyglądało malowniczo Źródło: TVN24