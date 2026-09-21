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Mokotów

Narkotyki i alkohol. Zatrzymali jedenastu kierowców

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Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Policyjne kontrole w trzech dzielnicach, zatrzymali jedenastu kierowców
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
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W ciągu trzech dni policjanci zatrzymali w trzech dzielnicach Warszawy jedenastu mężczyzn w wieku od 19 do 45 lat, którzy kierowali pojazdami, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeden z nich wsiadł za kierownicę mimo dwóch sądowych zakazów.

Wśród zatrzymanych znaleźli się kierujący, którzy byli pod wpływem narkotyków. Zabronione substancje mieli też przy sobie, jak i w pojazdach. Funkcjonariusze znaleźli między innymi marihuanę, amfetaminę, haszysz oraz olejki zawierające THC.

Zatrzymani zostali też kierujący podejrzani o prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu.

Za kierownicą auta wsiadł między innymi 29-letni mężczyzna, który ma już dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów. Był pod wpływem środka odurzającego. Podczas interwencji policjanci znaleźli przy nim marihuanę.

Kontrole drogowe policji i 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty. Za prowadzenie po narkotykach lub alkoholu grozi do trzech lat więzienia, a za złamanie sądowego zakazu nawet do pięciu.

Policjanci zapowiadają kontynuacji podobnych kontrole na całym obszarze Mokotowa, Ursynowa oraz Wilanowa.

Apel policji

"Alkohol i narkotyki ograniczają koncentrację, wydłużają czas reakcji oraz zaburzają prawidłową ocenę odległości i prędkości. Osoba znajdująca się pod ich wpływem stanowi realne zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla pasażerów, pieszych oraz innych kierujących. Jeżeli widzimy osobę, która może próbować prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków, reagujmy i powiadommy służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - zaapelowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaNarkotykiAlkoholUliceDrogi w Polsce
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