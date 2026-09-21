Mokotów Narkotyki i alkohol. Zatrzymali jedenastu kierowców Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policyjne kontrole w trzech dzielnicach, zatrzymali jedenastu kierowców Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

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Wśród zatrzymanych znaleźli się kierujący, którzy byli pod wpływem narkotyków. Zabronione substancje mieli też przy sobie, jak i w pojazdach. Funkcjonariusze znaleźli między innymi marihuanę, amfetaminę, haszysz oraz olejki zawierające THC.

Zatrzymani zostali też kierujący podejrzani o prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu.

Za kierownicą auta wsiadł między innymi 29-letni mężczyzna, który ma już dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów. Był pod wpływem środka odurzającego. Podczas interwencji policjanci znaleźli przy nim marihuanę.

Kontrole drogowe policji i 11 zatrzymanych Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Kontrole drogowe policji. 11 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty. Za prowadzenie po narkotykach lub alkoholu grozi do trzech lat więzienia, a za złamanie sądowego zakazu nawet do pięciu.

Policjanci zapowiadają kontynuacji podobnych kontrole na całym obszarze Mokotowa, Ursynowa oraz Wilanowa.

Apel policji

"Alkohol i narkotyki ograniczają koncentrację, wydłużają czas reakcji oraz zaburzają prawidłową ocenę odległości i prędkości. Osoba znajdująca się pod ich wpływem stanowi realne zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla pasażerów, pieszych oraz innych kierujących. Jeżeli widzimy osobę, która może próbować prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków, reagujmy i powiadommy służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - zaapelowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.