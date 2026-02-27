Logo TVN Warszawa
Mokotów

Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody

Podawali się za pracowników administracji lub wodociągów i pod pretekstem kontroli jakości wody wchodzili do mieszkań. Działali na Mokotowie i Bielanach, a także w Otwocku i Skierniewicach. Lokatorzy stracili w sumie ponad 110 tysięcy złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

"Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy celowo wybierali osoby starsze, wykorzystując ich zaufanie i chęć skorzystania z pomocy. Pod pretekstem wniesienia zakupów wchodzili do mieszkań, a następnie informowali, że konieczne jest sprawdzenie jakości wody. Gdy jedna osoba zajmowała domownika w łazience, odwracając jego uwagę, pozostali członkowie grupy przeszukiwali mieszkanie, kradnąc gotówkę i kosztowności" - przekazuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Siedem mieszkań, troje zatrzymanych

Do przestępstw doszło łącznie w siedmiu mieszkaniach: trzech na Mokotowie, dwóch na Bielanach oraz po jednym w Otwocku i Skierniewicach.

W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali w tej sprawie dwie kobiety w wieku 30 i 61 lat oraz 65-letniego mężczyznę.

"Zgromadzili materiał dowodowy oraz szczegółowo odtworzyli mechanizm działania grupy. Kobieta w wieku 30 lat oraz 65-letni mężczyzna usłyszeli po sześć zarzutów kradzieży, natomiast 61-latka - siedem" - dodaje asp. szt. Marta Haberska.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych areszty tymczasowe na miesiąc i 22 dni.

Grożą im kary do pięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Osoby, które mogły paść ofiarą podobnych kradzieży, a dotychczas nie zgłosiły tego faktu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
policja

Apel o ostrożność

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza wobec osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.

  • Nie wpuszczajmy do mieszkań osób obcych, jeśli nie znamy celu ich wizyty.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze weryfikujmy tożsamość takiej osoby - kontaktując się telefonicznie z administracją budynku lub instytucją, na którą dana osoba się powołuje.
  • Zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, które najczęściej padają ofiarą tego typu przestępstw.
  • Każde podejrzane zachowanie należy niezwłocznie zgłaszać policji.
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty
Wola
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
Ochota
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP II Warszawa

Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
