Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
"Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy celowo wybierali osoby starsze, wykorzystując ich zaufanie i chęć skorzystania z pomocy. Pod pretekstem wniesienia zakupów wchodzili do mieszkań, a następnie informowali, że konieczne jest sprawdzenie jakości wody. Gdy jedna osoba zajmowała domownika w łazience, odwracając jego uwagę, pozostali członkowie grupy przeszukiwali mieszkanie, kradnąc gotówkę i kosztowności" - przekazuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.
Siedem mieszkań, troje zatrzymanych
Do przestępstw doszło łącznie w siedmiu mieszkaniach: trzech na Mokotowie, dwóch na Bielanach oraz po jednym w Otwocku i Skierniewicach.
W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali w tej sprawie dwie kobiety w wieku 30 i 61 lat oraz 65-letniego mężczyznę.
"Zgromadzili materiał dowodowy oraz szczegółowo odtworzyli mechanizm działania grupy. Kobieta w wieku 30 lat oraz 65-letni mężczyzna usłyszeli po sześć zarzutów kradzieży, natomiast 61-latka - siedem" - dodaje asp. szt. Marta Haberska.
Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych areszty tymczasowe na miesiąc i 22 dni.
Grożą im kary do pięciu lat pozbawienia wolności.
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie.
Osoby, które mogły paść ofiarą podobnych kradzieży, a dotychczas nie zgłosiły tego faktu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Apel o ostrożność
Policjanci apelują o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza wobec osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.
- Nie wpuszczajmy do mieszkań osób obcych, jeśli nie znamy celu ich wizyty.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze weryfikujmy tożsamość takiej osoby - kontaktując się telefonicznie z administracją budynku lub instytucją, na którą dana osoba się powołuje.
- Zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, które najczęściej padają ofiarą tego typu przestępstw.
- Każde podejrzane zachowanie należy niezwłocznie zgłaszać policji.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP II Warszawa