Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

"Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy celowo wybierali osoby starsze, wykorzystując ich zaufanie i chęć skorzystania z pomocy. Pod pretekstem wniesienia zakupów wchodzili do mieszkań, a następnie informowali, że konieczne jest sprawdzenie jakości wody. Gdy jedna osoba zajmowała domownika w łazience, odwracając jego uwagę, pozostali członkowie grupy przeszukiwali mieszkanie, kradnąc gotówkę i kosztowności" - przekazuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Siedem mieszkań, troje zatrzymanych

Do przestępstw doszło łącznie w siedmiu mieszkaniach: trzech na Mokotowie, dwóch na Bielanach oraz po jednym w Otwocku i Skierniewicach.

W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali w tej sprawie dwie kobiety w wieku 30 i 61 lat oraz 65-letniego mężczyznę.

"Zgromadzili materiał dowodowy oraz szczegółowo odtworzyli mechanizm działania grupy. Kobieta w wieku 30 lat oraz 65-letni mężczyzna usłyszeli po sześć zarzutów kradzieży, natomiast 61-latka - siedem" - dodaje asp. szt. Marta Haberska.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych areszty tymczasowe na miesiąc i 22 dni.

Grożą im kary do pięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Osoby, które mogły paść ofiarą podobnych kradzieży, a dotychczas nie zgłosiły tego faktu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. policja

Apel o ostrożność

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza wobec osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Nie wpuszczajmy do mieszkań osób obcych, jeśli nie znamy celu ich wizyty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze weryfikujmy tożsamość takiej osoby - kontaktując się telefonicznie z administracją budynku lub instytucją, na którą dana osoba się powołuje.

Zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, które najczęściej padają ofiarą tego typu przestępstw.

Każde podejrzane zachowanie należy niezwłocznie zgłaszać policji.

