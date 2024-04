Nie będzie bloków w parku na obrzeżach cmentarza

Na obrzeżach zabytkowego Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich była planowana budowa bloków mieszkalnych. Poprzedni wojewódzki konserwator zabytków umorzył postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy, co dało urzędowi dzielnicy zielone światło do wydania "wuzetki". Resort kultury poinformował właśnie o unieważnieniu tamtej decyzji konserwatora.

"Ministerstwo Kultury unieważniło postanowienie MWKZ z zeszłego roku, w którym konserwator wojewódzki umorzył postępowanie ws. uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy. Wówczas konserwator od całej sprawy umył ręce twierdząc, że park to nie zabytek, a zatem całe postępowanie było bezprzedmiotowe. A nie było" - przekazał w mediach społecznościowych Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. "Przypominam, że cały teren jest w gminnej ewidencji zabytków (jest, po prostu jest) w związku z czym nie można takiego postępowania umorzyć. Można decyzję uzgodnić, albo nie uzgodnić" - podkreślił.

Decyzja z wadą prawną

"Wuzetka" została zaskarżona przez stołecznego konserwatora zabytków, który stwierdził, że jest ona obarczona wadą prawną - błędną decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy. Dzięki temu urząd dzielnicy mógł dać zielone światło inwestorowi. W lipcu ubiegłego roku pytaliśmy w biurze wojewódzkiego konserwatora, czy przy wydawaniu postanowienia o umorzeniu doszło do błędu. Rzecznik prasowy instytucji Andrzej Mizera zaprzeczył. "Wspominana procedura została przeprowadzona zgodnie z przepisami i ze zgromadzonymi aktami sprawy. MWKZ w pełni podtrzymuje swoje stanowisko. Nie zamierzamy uczestniczyć w dyskusjach mających znamiona przedwyborczej kampanii" - odpowiedział.

Plan miejscowy ochroni zieleń

We wrześniu 2023 roku radni uchwalili plan miejscowy, który objął rejon cmentarza żołnierzy radzieckich. "Plan miejscowy obszaru w rejonie ul. Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego został sporządzony tak, by jak najlepiej chronić tereny zieleni przed próbami przekształcenia. Stanowią one bardzo ważny obszar w systemie przyrodniczym Warszawy" - przekazywał wówczas w komunikacie stołeczny ratusz.