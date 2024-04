Powiedziała, że obcy mężczyzna ją obrażał i uderzył dłonią w twarz

Do zdarzenia doszło w parku Morskie Oko na Mokotowie. To tam mężczyzna obrażał, a później miał uderzyć w twarz nieznaną mu kobietę. 33-latek został zatrzymany.

Do strażników miejskich z II Oddziału Terenowego patrolujących okolice szkoły przy ulicy Grottgera podszedł mężczyzna, który poinformował, że w pobliskim parku Morskie Oko doszło do pobicia kobiety.

Funkcjonariusze udali się we wskazanym kierunku. Idąc od strony ulicy Pogodnej, zauważyli ubranego do pasa w spodnie dresowe mężczyznę. 33-latek, który okazał się obcokrajowcem, był pobudzony, ale wykonywał polecenia strażników. W czasie ustalania tożsamości mężczyzny, do interweniujących funkcjonariuszy podeszła poszkodowana kobieta.