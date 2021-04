Powrót do starych zasad dezynfekcji karetek. Marcowe wytyczne krytykowali ratownicy

Mazowieckie pogotowie ratunkowe ma wrócić do pełnej dezynfekcji karetek pomiędzy przewozami pacjentów z COVID-19. Dotarliśmy do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z nowymi wytycznymi. Tym samym przestają obowiązywać zasady z końca marca, które ratownicy medyczni przyjęli krytycznie.

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nawiązuje do stanowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, które przekazała 22 kwietnia dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w resorcie zdrowia. Mazowieckie stacje pogotowia zostały poproszone o przyjęcie ich do wiadomości i stosowania.

"Zespół ratownictwa medycznego po kontakcie z pacjentem z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem zakażenia nie może pojechać do następnego pacjenta z podejrzeniem lub stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, bez uprzedniej dezynfekcji pojazdu oraz zmiany środków ochrony osobistej"- wskazano w piśmie. "Według Centers for Disease Control and Prevention (agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej - red.) po przetransportowaniu pacjenta z potwierdzonym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem pojazd należy zdezynfekować" - dodano.

Krytykowali poprzednie zmiany. "My nie wiemy, jakie będzie kolejne wezwanie"

Ratownicy medyczni krytycznie przyjęli zalecenia z końca marca. Mówili wprost, że osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie najwyraźniej nie orientują się, jak obecnie wygląda ich praca. - My nie wiemy, jakie będzie kolejne wezwanie. To nie jest planowana praca, tylko praca typowo z przypadku - zwracał uwagę ratownik i pielęgniarz Ariel Szczotok. - Zespół ratownictwa musi wrócić do pełnej gotowości do przyjęcia zarówno pacjenta covidowego, jak i niecovidowego. Nawet będąc zadysponowanym do pacjenta z COVID-19, możemy nagle zostać skierowani do wypadku czy porodu ulicznego, który po prostu będzie bliżej nas - dodał.