WOŚP przekazuje łóżka do intensywnej terapii. Cztery pierwsze trafiły do szpitala przy Wołoskiej

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przekształcony w marcu na placówkę zakaźną otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pierwszą partię łóżek do intensywnej terapii. Jerzy Owsiak zapewniał, że kolejne dotrą wkrótce do placówek w całej Polsce.

Prezes WOŚP Jerzy Owsiak odebrał we wtorek pierwszą partię czterech łóżek do intensywnej terapii, które trafiły do jednego z najbardziej obciążonych pacjentami z koronawirusem szpitali.