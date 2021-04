Więcej pacjentów w przychodniach po świętach. "Jesteśmy na górce trzeciej fali"

- Do przychodni trafiają w większości pacjenci "covidowi", którzy chorują w domu, ale poczuli się gorzej w okresie okołoświątecznym – stwierdził na antenie TVN24 Paweł Doczekalski z Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Mówił też o braku zaufania pacjentów do szczepionek firmy AstraZeneca.

- Od poświątecznego wtorku liczba pacjentów jest zdecydowanie większa, niż była do tej pory. Obciążenie jest znaczne. To są w większości pacjenci "covidowi", którzy chorują w domu, ale poczuli się gorzej w okresie okołoświątecznym, ewentualnie pacjenci, którzy są podejrzewani, kierowani na test – powiedział Doczekalski.

60 procent skierowań to wyniki pozytywne

Jak często osoby, które zgłosiły się z objawami COVID-19 do przychodni, są kierowane do szpitala? - To zależy od tego, czy występuje duszność, jak wygląda saturacja, czy pacjent mieszka sam – powiedział Doczekalski i zaapelował, żeby nie bagatelizować objawów grypopodobnych, zgłaszać się do lekarza i poddać się testowi.