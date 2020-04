Osocze ozdrowieńców podadzą chorym na COVID-19. Szpital rozpoczął nabór dawców

Specjaliści szpitala MSWiA pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grażyny Rydzewskiej od ponad dwóch tygodni rozwijają projekt podawania osocza tak zwanych ozdrowieńców pacjentom chorym na chorobę COVID-19. Realizują go we współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. Jak przekonują lekarze, to obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii.