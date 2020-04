Dom opieki przy Bobrowieckiej "bez opieki medycznej"

W prywatnym domu opieki przy Bobrowieckiej część pacjentów jest zakażona koronawirusem. Jak informuje rzeczniczka wojewody mazowieckiego, placówka została bez opieki medycznej, ale skierowano do niej dodatkowy personel. Dodaje, że urząd złożył zawiadomienie do prokuratury "w sprawie, a nie przeciwko komuś".

Zdaniem wojewody, personel medyczny prywatnego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Bobrowieckiej 9, opuszczając ośrodek naraził pacjentów na niebezpieczeństwo. Rzeczniczka wojewody Ewa Flipowicz poinformowała, że to z tego względu Konstanty Radziwiłł złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów o możliwości popełnienia przestępstw. Chodzi o narażenie osób przebywających w placówce na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej.

- Zawiadomienie złożyliśmy w związku z tym, że placówka została bez opieki medycznej. To zawiadomienie ogólne, w sprawie, a nie przeciwko komuś – zaznaczyła w rozmowie z tvnwarszawa.pl Ewa Filipowicz, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

Dodała, że na miejscu pracuje personel opiekuńczy. I podkreśla, że wojewoda wystawił siedem skierowań do placówki. - Chodzi o personel medyczny. Na razie stawiła się jedna pielęgniarka, zapewne będą kolejne skierowania – powiedziała w sobotę rano Filipowicz.

Po południu dodała, że przy Bobrowieckiej oprócz pielęgniarki jest również skierowany przez wojewodę lekarz. Zapewniła, że do zakładu zostaną dostarczone dodatkowe środki ochrony osobistej.

Jak dodaje, zakład jest placówką medyczną. Należy do Fundacji Nowe Horyzonty. Redakcja tvnwarszawa.pl zwróciła się z pytaniami o aktualną sytuację w ośrodku. Do momentu publikacji tekstu, nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

"Siedzę tu jak więzień"

Kwarantanna w mokotowskim domu opieki zaczęła się już pod koniec marca . Dyrektor ośrodka Dorota Kotowska przyznała w wtedy w rozmowie z TVN24, że jest w pracy ósmy dzień z rzędu i pełni obecnie rolę pielęgniarki. - Ja po prostu już jestem u kresu sił. Ja nie mam aresztu, a siedzę tu jak więzień, bo nikt nie jest w stanie mnie zastąpić na ten moment. Owszem, dostałam pomoc w postaci opiekunek, bo takie osoby zawsze można bez przygotowania merytorycznego i zawodowego przyjąć do pracy i te najpotrzebniejsze rzeczy one zrobią dla chorych. Jednak nie zrobią wszystkiego - mówiła dyrektor.

Wskazała, że problemem jest także dostęp do fachowej pomocy medycznej. - W tej sytuacji, w której jest Warszawa nie jest łatwo. Szpitale są przepełnione, karetki nie przyjeżdżają na wezwania. Trzeba się targować o każdy jeden przyjazd - wyjaśniała.

Dom opieki w kwarantannie

Jak wyjaśniła rzeczniczka wojewody, z powodu kwarantanny w placówce 31 marca Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił się do fundacji prowadzącej placówkę o przekazanie informacji na temat bieżącej sytuacji w zakładzie, a także o działaniach podjętych przez jego kierownictwo. - W piśmie przesłanym do urzędu wojewódzkiego 1 kwietnia prezes zarządu Fundacji Nowe Horyzonty poinformowała o potwierdzonych zachorowaniach i o tym, że pacjenci zostali przewiezieni do szpitali – wyjaśniła rzecznik wojewody. Zaznaczyła też, że z informacji przekazanej przez zarząd fundacji wynikało, że ośrodek przy Bobrowieckiej jest wyposażony w środki dezynfekujące i czyszczące, maseczki, rękawice, fartuchy ochronne dla personelu.