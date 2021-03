60 strażaków wesprze personel dwóch warszawskich szpitali

- 60 ratowników medycznych będzie do dyspozycji Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – powiedział Karol Kierzkowski z zespołu prasowego Komendy Głównej PSP. Będą oni kierowani do pracy w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowy oraz w klinice przy Wołoskiej.

Obsługują polowe izby przyjęć

W całym kraju pracuje obecnie w szpitalach 95 strażaków-ratowników. Ponadto strażacy utworzyli i obsługują 123 polowe izby przyjęć przed lecznicami. Wśród skierowanych do pracy w izbach jest 53 ratowników. Pojazdami straży pożarnej są także dowożone butle w tlenem do szpitali. W kraju jest 38 tzw. banków z tlenem medycznym. - Jeżeli nie ma karetki, bo jest wykorzystywana na przykład do przewożenia pacjentów z COVID-19 to wzywani są strażacy - podkreśla Kierzkowski. W jego ocenie takich wyjazdów jest coraz więcej. - Strażacy wzywani są do zasłabnięć, złamań czy innych uszkodzeń ciała – dodał.