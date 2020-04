22 zakażonych w domu opieki przy Bobrowieckiej. "Nie jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowej opieki"

"Jeden lekarz, jedna pielęgniarka i siedmiu opiekunów"

I dodała, że 9 kwietnia, w związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów "wynikającym z braku od tego dnia personelu medycznego, fundacja wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego z żądaniem ewakuacji w trybie pilnym wszystkich pacjentów zakładu". Jak dodała, w odpowiedzi, jeszcze tego samego dnia, Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował fundację o skierowaniu do pracy w zakładzie dwóch pielęgniarek i jednego lekarza. "10 kwietnia zgłosili się do pracy jedna pielęgniarka i lekarz, którzy przystąpili do udzielania pomocy medycznej pacjentom Zakładu. Niestety druga pielęgniarka odmówiła stawienia się do pracy, tłumacząc to zwolnieniem lekarskim" – informuje Grzelczak.