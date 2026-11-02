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Mokotów

RPO chce wyjaśnień od policji po interwencji wobec męża Danuty Holeckiej

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RPO chce wyjaśnień w sprawie wydarzeń przed cmentarzem na Służewie (zdj. ilustracyjne)
Trwa akcja "Znicz"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: WRD KSP
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Jest reakcja zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka po interwencji policji wobec męża Danuty Holeckiej. W niedzielę przed cmentarzem na Służewie policjanci użyli wobec niego kajdanek. RPO prosi o wyjaśnienia w tej sprawie.

Jak informuje biuro Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefa stołecznej policji "o informacje dotyczące tego zdarzenia, faktycznych i prawnych podstaw tej interwencji, między innymi zastosowania kajdanek oraz o biegu czynności wyjaśniających".

Policja: doszło do naruszenia przepisów w ruchu drogowym

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II poinformowała w serwisie, że przyczyną niedzielnej interwencji w rejonie cmentarza przy ul. Fosa "było naruszenie przepisów ruchu drogowego przez kierowcę. Według policji mężczyzna wjechał w pobliżu cmentarza w obszar czasowo objęty zakazem ruchu w obu kierunkach, o czym informował ustawiony tam znak".

"Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się" - podała policja w niedzielnym wpisie na X.

"W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego" - poinformowano.

Stołeczna policja podkreśliła, że ta interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności.

"Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia" - napisali w niedzielnym wpisie policjanci.

Policjanci skomentowali w ten sposób wpis na X TV Republika, która poinformowała, że zatrzymanym był mąż pracującej w stacji Danuty Holeckiej.

Wniosek o ukaranie

- Mężczyzna został zwolniony zaraz po tym, jak ustały przesłanki do jego zatrzymania, czyli po ustaleniu jego danych osobowych - powiedziała w niedzielę w rozmowie z tvn24.pl aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

- Został skierowany do sądu wniosek o ukaranie w związku z popełnionymi wykroczeniami - dodaje.

Dotyczy on dwóch czynów. Chodzi o niestosowania się do znaków, sygnałów drogowych lub poleceń (artykuł 92 Kodeksu wykroczeń) oraz wprowadzania w błąd funkcjonariuszy policji (artykuł 65 Kodeksu wykroczeń). Są one zagrożone karą grzywny, nagany lub ograniczenia wolności.

Źródło: PAP
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Tagi:
Rzecznik Praw ObywatelskichPolicja
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